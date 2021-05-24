Черышев прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

30-летний футболист присоединился к национальной команде на сборе в Австрии.

Россияне готовятся к финальному турниру Евро-2020, где им предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.