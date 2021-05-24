Черышев прибыл в расположение сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
30-летний футболист присоединился к национальной команде на сборе в Австрии.
Россияне готовятся к финальному турниру Евро-2020, где им предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Черышев выступает за сборную с 2012 года.
- В его активе 12 голов и 5 ассистов в 30 матчах.
- В минувшем сезоне вингер провел за «Валенсию» 22 игры и сделал 3 результативных передачи.
Источник: Телеграм-канал сборной России