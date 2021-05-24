Прядкин: «Мы хотим гладкий чемпионат, для плей-офф в РПЛ нет окон»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не рассматривается возможность появления в лиге раунда плей-офф.

«Позиция РПЛ однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы это поддерживают.

Хотя было предложение от ряда наших ведущих клубов о плей-офф, но мы не можем его никуда разместить с учeтом реформы Лиги чемпионов, у нас просто нет окон, куда это можно вставить.

Будут дополнительные сведения, информация о шагах – мы еe доведeм до всех», – сказал Прядкин.