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    Прядкин: «Мы хотим гладкий чемпионат, для плей-офф в РПЛ нет окон»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему не рассматривается возможность появления в лиге раунда плей-офф.

    «Позиция РПЛ однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы это поддерживают.

    Хотя было предложение от ряда наших ведущих клубов о плей-офф, но мы не можем его никуда разместить с учeтом реформы Лиги чемпионов, у нас просто нет окон, куда это можно вставить.

    Будут дополнительные сведения, информация о шагах – мы еe доведeм до всех», – сказал Прядкин.

    • Победителем РПЛ в сезоне-2020/21 стал «Зенит».
    • В чемпионате участвуют 16 команд.
    • Реформа ЛЧ вступит в силу в 2024 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4173

      Fusballer 11 минут назад

      Это уже голландская фирма подскзала? Как я понял, плей-офф еврокубков в календарь тоже не умещается.

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