KazFootball: Бердыев – кандидат на пост тренера «Кайрата»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат».

По информации KazFootball, если команду из Алматы покинет Алексей Шпилевский, то 68-летний летний россиянин будет приоритетным кандидатом ему на замену.

Бердыев в воскресенье побывал на матче между «Астаной» и «Кайратом» (1:1) в компании руководящих лиц алматинского клуба.