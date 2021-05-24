KazFootball: Бердыев – кандидат на пост тренера «Кайрата»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат».
По информации KazFootball, если команду из Алматы покинет Алексей Шпилевский, то 68-летний летний россиянин будет приоритетным кандидатом ему на замену.
Бердыев в воскресенье побывал на матче между «Астаной» и «Кайратом» (1:1) в компании руководящих лиц алматинского клуба.
- Тренер в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор остается без работы.
- Он уже дважды возглавлял «Кайрат» – с 1991-го по 1993-й, а также с 1994-го по 1995-й год.
Источник: KazFootball
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