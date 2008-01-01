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    KazFootball: Бердыев – кандидат на пост тренера «Кайрата»

    Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат».

    По информации KazFootball, если команду из Алматы покинет Алексей Шпилевский, то 68-летний летний россиянин будет приоритетным кандидатом ему на замену.

    Бердыев в воскресенье побывал на матче между «Астаной» и «Кайратом» (1:1) в компании руководящих лиц алматинского клуба.

    • Тренер в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор остается без работы.
    • Он уже дважды возглавлял «Кайрат» – с 1991-го по 1993-й, а также с 1994-го по 1995-й год.

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    Источник: KazFootball

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2484

      Nerlinger 1 час назад

      ПОЧЕМУ такой Тренер и без работы ???

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