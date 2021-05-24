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KazFootball: Бердыев – кандидат на пост тренера «Кайрата»

24 мая 2021, 21:52
3

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат».

По информации KazFootball, если команду из Алматы покинет Алексей Шпилевский, то 68-летний летний россиянин будет приоритетным кандидатом ему на замену.

Бердыев в воскресенье побывал на матче между «Астаной» и «Кайратом» (1:1) в компании руководящих лиц алматинского клуба.

  • Тренер в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор остается без работы.
  • Он уже дважды возглавлял «Кайрат» – с 1991-го по 1993-й, а также с 1994-го по 1995-й год.

Источник: KazFootball

Новостной портал, цель которого – консолидация всей информации о казахстанском футболе. Аудитория в инстаграме – почти 37 тысяч подписчиков.

Казахстан. Премьер-лига Кайрат Бердыев Курбан Шпилевский Алексей
Комментарии (3)
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Nerlinger
1621882858
ПОЧЕМУ такой Тренер и без работы ???
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zigbert
1621962659
Зря уезжает в Казахстан, в РПЛ ему нашлось бы место.
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