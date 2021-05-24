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  • Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку Витории, чтобы намеченные цели были достигнуты»

Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку Витории, чтобы намеченные цели были достигнуты»

24 мая 2021, 21:19
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении Руя Витории на пост главного тренера московской команды.

«Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи.

Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом «Витория Гимараеш», обыграв в финале «Бенфику». Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам «Ан-Наср», всего Витория завоевал девять трофеев.

Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в «Спартаке». Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», – сказал Федун.

  • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
  • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (14)
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ilichkadr
1621881855
" потом привел к титулам «Ан-Наср»"? 15-е место у саудитов считается титулом? Зарема вещала, что суперкубок был завоёван другим тренером. P.S. Очень похоже на благотворительность и меценатство. Что-то Лёня в очередной раз темнит............
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maygli
1621882172
Ну вот и долгожданное мнение самого Федуна. (В семье наметился раскол? Женщина должна знать своё место. )))
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NewLife
1621883501
Желательно, чтобы поддержка была натурой в виде пары-тройки защитников.
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slavа0508
1621885205
Пару или тройку достойных игроков вот была бы поддержка ,,,
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ivany4
1621885385
Зарема - Стать чемпионом не стратегия, а лозунг. Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку Витории, чтобы намеченные цели были достигнуты». ИМХО. Заявить о поддержке, не значит опубликовать перечень всех мероприятий для выполнения всех поставленных задач. Кстати, а какие задачи и Витории? Только чемпионство, или еще что-то про ЛЧ?
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paracetamol
1621886119
Не пущать свиней в чемпионы, там зенитовское место!
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FС Spаrtак
1621925643
ну надо посмотреть
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Дедуктор
1621959540
А Салихова, в натуре, жена Фердыщенко? Если "да", то почему она не носит славное фердыщенковское фамилиё? Если, так сказать, "муж" = щирый хохол, с детства болеющий за киевских ментов, то и, так сказать, "жена" должна разделять сии предпочтения. А не напускать тумана на тему "Спартак - чемпион". Кстати, объясните Салиховой. Что "Спартак - чемпион" это лозунг. Но "стать чемпионом" - это стратегия. Для реализации этой стратегии есть масса тактических подходов. И совсем не исключено, что Витория - один из таковых. А в целом, неприятное впечатление от всего этого непотребства. То Калигула коня в Сенат протолкнул. То Фердыщенко свою ... в Совет пристроил. Какая от этого польза? Один вред.
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