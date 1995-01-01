Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку Витории, чтобы намеченные цели были достигнуты»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении Руя Витории на пост главного тренера московской команды.

    «Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи.

    Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом «Витория Гимараеш», обыграв в финале «Бенфику». Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам «Ан-Наср», всего Витория завоевал девять трофеев.

    Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в «Спартаке». Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», – сказал Федун.

    • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Витория: «Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:19
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10963

      paracetamol 40 минут назад

      Не пущать свиней в чемпионы, там зенитовское место!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8077

      ivany4 53 минуты назад

      Зарема - Стать чемпионом не стратегия, а лозунг.
      Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку Витории, чтобы намеченные цели были достигнуты».
      ИМХО. Заявить о поддержке, не значит опубликовать перечень всех мероприятий для выполнения всех поставленных задач. Кстати, а какие задачи и Витории? Только чемпионство, или еще что-то про ЛЧ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19128

      slavutiq70 56 минут назад

      Пару или тройку достойных игроков вот была бы поддержка ,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8080

      NewLife 1 час назад

      Желательно, чтобы поддержка была натурой в виде пары-тройки защитников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4643

      maygli 1 час назад

      Ну вот и долгожданное мнение самого Федуна.
      (В семье наметился раскол? Женщина должна знать своё место. )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14048

      JTherry > maygli 1 час назад

      сколько можно было молчать-то?) давно пора было услышать "рык" мужа на избалованную жену)) подальше от Спартака, поближе к реальному аудиту... было бы интересно услышать про "поддержку", в какой сумме она будет выражаться?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10628

      ilichkadr 1 час назад

      " потом привел к титулам «Ан-Наср»"?
      15-е место у саудитов считается титулом? Зарема вещала, что суперкубок был завоёван другим тренером.
      P.S. Очень похоже на благотворительность и меценатство. Что-то Лёня в очередной раз темнит............

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      Хейтер Аларм > ilichkadr 1 час назад

      в семье салиховых намечается скандал, гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85783
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru