Федун: «Спартак» окажет необходимую поддержку Витории, чтобы намеченные цели были достигнуты»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении Руя Витории на пост главного тренера московской команды.

«Спартак» приветствует Руя Виторию на посту нового главного тренера. Во всех клубах, где ранее работал Руй, он решал поставленные задачи.

Выиграл Кубок Португалии со скромным по возможностям клубом «Витория Гимараеш», обыграв в финале «Бенфику». Затем сам возглавил лиссабонцев и добился с ними больших успехов, потом привел к титулам «Ан-Наср», всего Витория завоевал девять трофеев.

Клуб окажет всю необходимую поддержку новому тренеру, чтобы намеченные цели были достигнуты и в «Спартаке». Уверен, что Руй и его штаб осознают ответственность, которая ложится на их плечи в канун года столетия клуба», – сказал Федун.

Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.

«Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»