⚡ Витория – новый главный тренер «Спартака»

Летом пауза короткая, плюс евро, так что ждать до зимы перемен не стоит, это в лучшем случае и при наличии трансферов
«Спартак» объявил о назначении Руя Витории на пост главного тренера клуба.
Контракт с 51-летним португальцем рассчитан на два года.
Ранее сообщалось, что португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
- Витория с 2015 по 2019 год возглавлял «Бенфику».
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- Совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца в начале прошлой недели.