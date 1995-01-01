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    ⚡ Витория – новый главный тренер «Спартака»

    «Спартак» объявил о назначении Руя Витории на пост главного тренера клуба.

    Контракт с 51-летним португальцем рассчитан на два года.

    Ранее сообщалось, что португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.

    • Витория с 2015 по 2019 год возглавлял «Бенфику».
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца в начале прошлой недели.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +22432

      Боцман59rus 7 минут назад

      Летом пауза короткая, плюс евро, так что ждать до зимы перемен не стоит, это в лучшем случае и при наличии трансферов

      0
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      Рейтинг: +8065

      NewLife 14 минут назад

      Успехов ! Вперед Спартак !

      1
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      Рейтинг: +1535

      spam2009 18 минут назад

      что-то не нравится он мне

      0
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      Рейтинг: +8064

      ivany4 18 минут назад

      Со скандалом тренерА уходили.
      Спартак вводит новую традицию - назначает тренера со скандалом.)))
      Честно говоря, назначение тренера на два года - это ни о чем. Посмотрим, что из этого выйдет.

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      Рейтинг: +10371

      Hektor 84 23 минуты назад

      Титулованный тренер)))

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      Рейтинг: +2124

      Ден 781 27 минут назад

      Ну пока хаить не будем, посмотрим…

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      Рейтинг: +3499

      Кинстифа 28 минут назад

      После заявлений некой особы. задумаешься.. а тот ли это тренер, что нужен Спартаку)))

      1
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      Рейтинг: +4162

      Fusballer 28 минут назад

      Ну наконец-то! Не прошло и полгода. Будем посмотреть, хотя надежды мало.

      3
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      Рейтинг: +420

      99-й 29 минут назад

      соболезнуем

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