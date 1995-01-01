⚡ Витория – новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Руя Витории на пост главного тренера клуба.

Контракт с 51-летним португальцем рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.