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    «Наполи» уволил Гаттузо

    Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщил владелец клуба Аурелио Де Лауррентис.

    «Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, куда бы ты ни пошел. Обнимаю жену и детей», – написал Де Лауррентис.

    • «Наполи» в матче заключительного тура Серии А сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и занял пятое место. Клуб будет играть в Лиге Европы.
    • Гаттузо возглавлял команду с декабря 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Наполи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +677

      Lilipyt 2 часа назад

      Лаурентис скользкий тип, Наполи имел силу, теперь, что будет дальше...

      0
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      Рейтинг: +10363

      Hektor 84 2 часа назад

      Лицемер Де Лаурентис! За спиной у тренера вел переговоры со Спалетти.

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