«Наполи» уволил Гаттузо

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщил владелец клуба Аурелио Де Лауррентис.

«Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, куда бы ты ни пошел. Обнимаю жену и детей», – написал Де Лауррентис.

«Наполи» в матче заключительного тура Серии А сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и занял пятое место. Клуб будет играть в Лиге Европы.

Гаттузо возглавлял команду с декабря 2019 года.