«Наполи» уволил Гаттузо

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщил владелец клуба Аурелио Де Лауррентис.
«Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, куда бы ты ни пошел. Обнимаю жену и детей», – написал Де Лауррентис.
- «Наполи» в матче заключительного тура Серии А сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и занял пятое место. Клуб будет играть в Лиге Европы.
- Гаттузо возглавлял команду с декабря 2019 года.
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Источник: твиттер «Наполи»