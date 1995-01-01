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    Шварц: «РПЛ на хорошем уровне с точки зрения тактики и качества футбола. Команды умеют обороняться»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказал мнение о российской Премьер-лиге.

    «Премьер-лига на хорошем уровне с точки зрения тактики, качества футбола. В чем нахожу наибольшую разницу по сравнению с Бундеслигой – это то, с каким упорством и верой команды умеют обороняться.

    Я по себе знаю, как непросто сидеть глубоко в защите, здесь же вижу, что футболисты совершенно не теряют присутствия духа, уверенности в собственных силах. Они знают, что нанесут всего 3-4 удара за матч, будут владеть мячом 25 процентов времени, но все равно верят в победу», – сказал Шварц.

    • Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.
    • Ранее немецкий специалист тренировал «Майнц».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Шашлычник 2 часа назад

      Поэтому Дзюба у нас лучший форвард. можно тупо стоять в штрафной никто никуда не убежит .

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