Шварц: «РПЛ на хорошем уровне с точки зрения тактики и качества футбола. Команды умеют обороняться»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказал мнение о российской Премьер-лиге.

«Премьер-лига на хорошем уровне с точки зрения тактики, качества футбола. В чем нахожу наибольшую разницу по сравнению с Бундеслигой – это то, с каким упорством и верой команды умеют обороняться.

Я по себе знаю, как непросто сидеть глубоко в защите, здесь же вижу, что футболисты совершенно не теряют присутствия духа, уверенности в собственных силах. Они знают, что нанесут всего 3-4 удара за матч, будут владеть мячом 25 процентов времени, но все равно верят в победу», – сказал Шварц.