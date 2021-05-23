Лукаку: «Смотрю еженедельно шесть матчей. Хочу стать тренером»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стремится стать тренером. В том числе поэтому он не только играет, но и смотрит футбол.

«Смотрю шесть матчей в неделю. Также болею за баскетбольный «Лос-Анджелес Лейкерс». Кобе Брайант был для меня всем. Я стараюсь подражать его психологии и любви к спорту.

Я хочу стать тренером. Начну с молодежных команд и буду идти шаг за шагом», – сказал бельгиец.