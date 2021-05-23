Экс-тренер Черчесова Лейтенстерфер: «У Станислава хороший характер. Его плохих качеств не знаю»

Бывший тренер австрийского «Инсбрука» Вольфганг Лейтенстерфер поговорил о качествах главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они вместе работали в Австрии.

«Черчесов должен быть жестким человеком, учитывая его статус. Но у него хороший характер. Он был голкипером в моей команде, в «Инсбруке». Потом он стал тренером. Я был его первым тренером в «Инсбруке». Это было отличное время.

Плохие качества Черчесова? Я не знаю, честно говоря. Он говорил, что я могу рассказать о его недостатках? Нет-нет. Я желаю ему всего наилучшего со сборной России.

Он долго учился на тренера, начав в Австрии. У него есть соответствующая лицензия УЕФА. Конечно, он отличный тренер», – считает Лейтенстерфер.