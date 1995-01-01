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    Экс-тренер Черчесова Лейтенстерфер: «У Станислава хороший характер. Его плохих качеств не знаю»

    Бывший тренер австрийского «Инсбрука» Вольфганг Лейтенстерфер поговорил о качествах главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они вместе работали в Австрии.

    «Черчесов должен быть жестким человеком, учитывая его статус. Но у него хороший характер. Он был голкипером в моей команде, в «Инсбруке». Потом он стал тренером. Я был его первым тренером в «Инсбруке». Это было отличное время.

    Плохие качества Черчесова? Я не знаю, честно говоря. Он говорил, что я могу рассказать о его недостатках? Нет-нет. Я желаю ему всего наилучшего со сборной России.

    Он долго учился на тренера, начав в Австрии. У него есть соответствующая лицензия УЕФА. Конечно, он отличный тренер», – считает Лейтенстерфер.

    • Черчесов играл за «Инсбрук» с 1996 по 2002 годы, выступил в 203 матчах, пропустил 211 голов и 83 встречи провел на ноль.
    • Сейчас сборная России тренируется в Австрии, готовясь к Евро-2020.
    • Турнир стартует 11 июня.

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    Источник: Eurostavka

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