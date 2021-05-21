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    Менеджер Помазуна подтвердил интерес со стороны шести клубов из Испании и Франции

    Алексей Николаев, менеджер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о заинтересованности европейских клубов в услугах его клиента.

    «Чемпионаты в Европе продолжаются. На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, которые вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион.

    Буквально вчера контактировали с голландским клубом, на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. Мы знаем, что «Урал» также проявляет интерес. Контакты идут.

    Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить представителей ЦСКА, которые понимают, что Илье нужно продолжать игровую практику», – сказал Николаев.

    • Первую часть сезона-2020/21 Помазун провел в аренде в «Урале», в 17 матчах он пропустил 20 голов.
    • В феврале ЦСКА досрочно вернул вратаря в связи с болезнью Игоря Акинфеева, после возвращения он провел 2 игры.
    • Рыночная стоимость 24-летнего россиянина – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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