Менеджер Помазуна подтвердил интерес со стороны шести клубов из Испании и Франции

Алексей Николаев, менеджер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о заинтересованности европейских клубов в услугах его клиента.

«Чемпионаты в Европе продолжаются. На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, которые вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион.

Буквально вчера контактировали с голландским клубом, на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. Мы знаем, что «Урал» также проявляет интерес. Контакты идут.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить представителей ЦСКА, которые понимают, что Илье нужно продолжать игровую практику», – сказал Николаев.