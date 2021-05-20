Сафонов – об интересе «Брайтона»: «Было бы интересно попробовать себя в Англии»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о желании «Брайтона» подписать его.

«Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал. Мое внимание это сейчас не занимает.

Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться», – сказал 22-летний футболист.