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    Сафонов – об интересе «Брайтона»: «Было бы интересно попробовать себя в Англии»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о желании «Брайтона» подписать его.

    «Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал. Мое внимание это сейчас не занимает.

    Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться», – сказал 22-летний футболист.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара», за основную команду дебютировал в августе 2017 года.
    • В минувшем сезоне голкипер пропустил 43 гола в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      vasilisamtvu 51 минуту назад


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      Рейтинг: +7008

      Сильвербой 1 час назад

      Ну не в Брайтоне же, они вылетят на следующий сезон... Какой-нибудь Эвертон, Вулверхемптон...

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      Рейтинг: +10251

      Hektor 84 > Сильвербой 16 минут назад

      Чтоб зарекомендовать себя для Эвертона надо в ЛЧ себя проявить или хотя бы перейти в Брайтон. Если в брайтоне себя проявит, то может попасть в команду по статусней Эвертона. Не надо забывать о том чтоб играть в АПЛ нужен высокий % матчей за сборную за последние 2 года. Есть и для таких исключение, но надо быть мега талантом.

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