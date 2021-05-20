Сафонов – об интересе «Брайтона»: «Было бы интересно попробовать себя в Англии»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о желании «Брайтона» подписать его.
«Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал. Мое внимание это сейчас не занимает.
Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться», – сказал 22-летний футболист.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара», за основную команду дебютировал в августе 2017 года.
- В минувшем сезоне голкипер пропустил 43 гола в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»