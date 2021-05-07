Eurostavka: «Брайтон» интересуется Сафоновым. Клуб наблюдает за ним около года

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Брайтона».

По информации Eurostavka, английский клуб ищет молодого вратаря, который закроет вратарскую позицию на годы вперед.

«Брайтон» наблюдает за Сафоновым около года, однако клуб смущает недавняя травма голкипера и высокая цена на игрока, которую установил «Краснодар».