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    Eurostavka: «Брайтон» интересуется Сафоновым. Клуб наблюдает за ним около года

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Брайтона».

    По информации Eurostavka, английский клуб ищет молодого вратаря, который закроет вратарскую позицию на годы вперед.

    «Брайтон» наблюдает за Сафоновым около года, однако клуб смущает недавняя травма голкипера и высокая цена на игрока, которую установил «Краснодар».

    • Сафонов провел 25 матчей за «Краснодар» в текущем сезоне, пропустил 39 мячей.
    • Его контракт с «Краснодаром» заканчивается летом 2023 года.
    • Рыночная стоимость Сафонова – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках с новостями о футболе. Большинство инсайдов – от журналиста Ивана Карпова, который первым сообщил о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      kk82jqraqbc 1 минуту назад

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      Рейтинг: +22091

      silver29 46 минут назад

      а чем их нынешний испанец не устраивает, возраст тот же ? сейчас у них 39 пропущенных, у Сафонова 41, так это в РПЛ, а в АПЛ класс нападающих повыше будет.

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      Рейтинг: +2701

      Oldtrafford83 54 минуты назад

      Пусть лучше Брайтон смущает его ЗП, сомневаюсь что Сафонов пойдёт на понижение.

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