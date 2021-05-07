Eurostavka: «Брайтон» интересуется Сафоновым. Клуб наблюдает за ним около года

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Брайтона».
По информации Eurostavka, английский клуб ищет молодого вратаря, который закроет вратарскую позицию на годы вперед.
«Брайтон» наблюдает за Сафоновым около года, однако клуб смущает недавняя травма голкипера и высокая цена на игрока, которую установил «Краснодар».
- Сафонов провел 25 матчей за «Краснодар» в текущем сезоне, пропустил 39 мячей.
- Его контракт с «Краснодаром» заканчивается летом 2023 года.
- Рыночная стоимость Сафонова – 15 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
Сайт о ставках с новостями о футболе. Большинство инсайдов – от журналиста Ивана Карпова, который первым сообщил о переходе Александра Кокорина в «Спартак».