Семин: «Хвиче подошел был чемпионат Голландии»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича может заиграть и в европейском топ-чемпионате. Конечно, он очень талантливый, но, как мне кажется, что ему развиваться надо по восходящей, поэтому чемпионат Голландии ему бы подошел лучше, потому что там игрокам дается много права на импровизацию, молодые там вырастают в хороших мастеров, особенно атакующие футболисты. Но вполне возможно, что и в других чемпионатах раскроется.

Цену его я не знаю, поэтому не могу сказать, сможет ли потянуть (трансфер Кварацхелии) голландский клуб, но, вне сомнения, она (цена) достаточно серьезная, потому что за талант надо платить. В нашем чемпионате Хвича тоже не простаивает, он здесь вырос как игрок и как личность, ему российский чемпионат многое дал», – считает Семин.

Ранее отец Хвичи сообщил, что его сын 100% покинет «Рубин» летом.

В 2019 году грузинский хавбек играл под руководством Семина в «Локомотиве».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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