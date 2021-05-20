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Семин: «Хвиче подошел был чемпионат Голландии»

20 мая 2021, 08:56
4

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича может заиграть и в европейском топ-чемпионате. Конечно, он очень талантливый, но, как мне кажется, что ему развиваться надо по восходящей, поэтому чемпионат Голландии ему бы подошел лучше, потому что там игрокам дается много права на импровизацию, молодые там вырастают в хороших мастеров, особенно атакующие футболисты. Но вполне возможно, что и в других чемпионатах раскроется.

Цену его я не знаю, поэтому не могу сказать, сможет ли потянуть (трансфер Кварацхелии) голландский клуб, но, вне сомнения, она (цена) достаточно серьезная, потому что за талант надо платить. В нашем чемпионате Хвича тоже не простаивает, он здесь вырос как игрок и как личность, ему российский чемпионат многое дал», – считает Семин.

  • Ранее отец Хвичи сообщил, что его сын 100% покинет «Рубин» летом.
  • В 2019 году грузинский хавбек играл под руководством Семина в «Локомотиве».
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (4)
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JTherry
1621492469
в Голландии ни одному клубу не под силу выкупить контракт Хвичи, в Рубине цену заломили, конечно - для АПЛ или Бундеслиги... но туда - вряд ли возьмут... если только арабские шейхи раскошелятся...)
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Боцман59rus
1621492773
Начать можно и с Бельгии, неплохая стартовая площадка.
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vyacheslavyuts
1621500097
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Томик
1621508769
Какая Бельгия, Голландия? Папа там наобещал из России уехать в топ клуб. Если в перечисленные страны, то его земляки уважать не будут. Ни за что. Хотя смотришь на статистику и думаешь, кому он там может в топ клубах понадобиться - там по идее таких ведрами в той же Голландии и Бельгии штампуют на продажу. И сразу с нужными паспортами. Может быть не так пластично двигаются....Всё.
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