Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятки при строительстве «Газпром Арены»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян осуждeн на 5,5 лет строгого режима за получение взяток при строительстве стадиона «Газпром Арена».

«Признать Оганесяна виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) … и назначить наказание в виде 5,5 лет колонии со штрафом 20 миллионов рублей», – огласила решение судья Куйбышевского районного суда.