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  • Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятки при строительстве «Газпром Арены»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятки при строительстве «Газпром Арены»

19 мая 2021, 18:28
23

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян осуждeн на 5,5 лет строгого режима за получение взяток при строительстве стадиона «Газпром Арена».

«Признать Оганесяна виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) … и назначить наказание в виде 5,5 лет колонии со штрафом 20 миллионов рублей», – огласила решение судья Куйбышевского районного суда.

  • Оганесян в 2014 году осуществил хищение более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло.
  • Он незаконно сделал акционерное общество «ТДМ» субподрядчиком при строительстве «Газпром Арены».
  • Оганесян признал свою вину в 2017 году.

Источник: «Р-Спорт»
Россия
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1621439370
Штраф, в два с половиной раза меньше причинённого ущерба... - гениально!!!
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monser08
1621440017
Нашли крайнего, за пацанов будет мотать, интересно сколько пацаны накинули чтоб всё на себя взял, там наверно ещё на одну арену будет.
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повiя з Украiни
1621442312
мало украл и нечем было откупиться.
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fabio_c
1621442929
а чё, как там Валя поживает? ей не накинут?
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Вомбат
1621442946
Так давно уже нашли этого стрелочника из Москвы, которого по просьбе Дерипаски оттуда специально перевели в Питер в 2012 году, чтобы было кого посадить за распил. А миллиарды, которые Дерипаска попилил с питерскими чиновниками Х и Y так и остались неисследованными, равно как сами Х и Y.
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Из Твери Леха
1621446088
Нашли короче зиц.председателя Фунта)
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moskowcity-petrv
1621451844
Опять армян!захватили всю Россию уже! да он столько бабла нажил,что правнуки будут в шоколаде, а он выйдет по удо
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vladimir-7
1621487767
А где остальные взяточники или все прикрылись одним?
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zigbert
1621529269
Это лишь вершина айсберга.
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Hektor 84
1621578815
50 украл, а штраф 20 отдал. 30 себе и всего лишь 5,5 лет тюрьмы. Это Россия!!! Почему не с полной конфискацией?
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