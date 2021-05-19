Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятки при строительстве «Газпром Арены»

    Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян осуждeн на 5,5 лет строгого режима за получение взяток при строительстве стадиона «Газпром Арена».

    «Признать Оганесяна виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) … и назначить наказание в виде 5,5 лет колонии со штрафом 20 миллионов рублей», – огласила решение судья Куйбышевского районного суда.

    • Оганесян в 2014 году осуществил хищение более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло.
    • Он незаконно сделал акционерное общество «ТДМ» субподрядчиком при строительстве «Газпром Арены».
    • Оганесян признал свою вину в 2017 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: -436

      Спартач80 4 минуты назад

      Бомжикам его походу с города-побратима Ереван прислали, чтобы на себя взял "атаку бакланов".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10960

      paracetamol 29 минут назад

      Так и надо, сажать всех!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3614

      Из Твери Леха 30 минут назад

      Нашли короче зиц.председателя Фунта)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3614

      Из Твери Леха 46 минут назад

      Показательный процесс)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8462

      Вомбат 1 час назад

      Так давно уже нашли этого стрелочника из Москвы, которого по просьбе Дерипаски оттуда специально перевели в Питер в 2012 году, чтобы было кого посадить за распил. А миллиарды, которые Дерипаска попилил с питерскими чиновниками Х и Y так и остались неисследованными, равно как сами Х и Y.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      fabio_c 1 час назад

      а чё, как там Валя поживает? ей не накинут?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10960

      paracetamol > fabio_c 28 минут назад

      2 стакана?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      повiя з Украiни 1 час назад

      мало украл и нечем было откупиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5458

      Cleaner 1 час назад

      Назначили крайнего. Сидеть будет в тепле, а выйдет через два года и будет со своими деньжищами и связями жить королем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +626

      monser08 2 часа назад

      Нашли крайнего, за пацанов будет мотать, интересно сколько пацаны накинули чтоб всё на себя взял, там наверно ещё на одну арену будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20827

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Приземлили самого прожорливого баклана.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85687
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru