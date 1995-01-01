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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» близок к продлению контракта с Жемалетдиновым на 3-4 года

    «Локомотив» возобновил переговоры по продлению контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

    По информации «РБ-Спорта», в марте клуб предлагал игроку пойти на понижение зарплаты более чем в два раза, но сейчас улучшил предложение.

    «Локомотив» предложил Жемалетдинову незначительно увеличить зарплату и подписать соглашение на 3-4 года. Эти условия устраивают обе стороны.

    • В текущем сезоне Жемалетдинов забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • В феврале сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара».

    Агент Жемалетдинова – об уходе из «Локомотива»: «Может, будет предложение из топ-5 лиг Европы»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2731

      PAREVG. 1 час назад

      Ещё зимой, я бы сказал - пусть уходит.
      А весной он заорал...

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