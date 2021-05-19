«РБ-Спорт»: «Локомотив» близок к продлению контракта с Жемалетдиновым на 3-4 года

«Локомотив» возобновил переговоры по продлению контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

По информации «РБ-Спорта», в марте клуб предлагал игроку пойти на понижение зарплаты более чем в два раза, но сейчас улучшил предложение.

«Локомотив» предложил Жемалетдинову незначительно увеличить зарплату и подписать соглашение на 3-4 года. Эти условия устраивают обе стороны.

В текущем сезоне Жемалетдинов забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 30 матчах.

В феврале сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара».

Агент Жемалетдинова – об уходе из «Локомотива»: «Может, будет предложение из топ-5 лиг Европы»