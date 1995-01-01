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    Агент Жемалетдинова – об уходе из «Локомотива»: «Может, будет предложение из топ-5 лиг Европы»

    Вадим Шпинев, агент нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, не исключил, что его клиент продолжит карьеру в Европе.

    – Трансферное окно в России де-факто откроется уже через три недели – после окончания чемпионата. Странно, что ничего не происходит – Жемалетдинов ведь в мае может сменить клуб и уйти свободным агентом.

    – Может. Может и такое быть. Может быть, будет предложение из топ-5 [лиг] Европы.

    • В текущем сезоне Жемалетдинов забил три гола и сделал шесть ассистов в 26 матчах.
    • В феврале сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2598

      PAREVG. 15 минут назад

      Ой да ладно, топ-5...
      Шасть Барса Манси иПСЖ с Баварией из- за него передеруться.А Юве откажется от Хвичи, и предложит ему миллион евро под.емных

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      Рейтинг: +20684

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Ему бы в скорости прибавить.

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