Агент Жемалетдинова – об уходе из «Локомотива»: «Может, будет предложение из топ-5 лиг Европы»

Вадим Шпинев, агент нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, не исключил, что его клиент продолжит карьеру в Европе.
– Трансферное окно в России де-факто откроется уже через три недели – после окончания чемпионата. Странно, что ничего не происходит – Жемалетдинов ведь в мае может сменить клуб и уйти свободным агентом.
– Может. Может и такое быть. Может быть, будет предложение из топ-5 [лиг] Европы.
- В текущем сезоне Жемалетдинов забил три гола и сделал шесть ассистов в 26 матчах.
- В феврале сообщалось об интересе к форварду со стороны «Краснодара».
Источник: «РБ-Спорт»