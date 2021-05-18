Карпин – о дисквалификации за брошенную бутылку: «Самое незаслуженное удаление в тренерской карьере»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча следующего сезона РПЛ.

– Это самое странное удаление, которое вы получали?

– В тренерской карьере – да. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую желтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

– Больше не будете никуда кидать бутылки?

– Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать – буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям.

– После матча не пытались объясниться с резервным судьей?

– Я ему на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял – что я еще могу сделать-то?

– Зачем тренеры вообще обращаются к резервным судьям? Это хоть раз как-то влияло на ситуацию?

– Ну послушайте, а вообще какие-либо обращения хоть к главным судьям что-то меняют? Это действует на кого-то?

– На главного судью – возможно. Он ведь принимает решения, в отличие от резервного.

– Да, резервный их не принимает, но главный же его слышит. Не зря у него наушник в ухе. Но никто же не думает, что я буду влиять на четвертого судью, чтобы его услышал первый. Это просто эмоции и все.