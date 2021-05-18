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    Карпин – о дисквалификации за брошенную бутылку: «Самое незаслуженное удаление в тренерской карьере»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча следующего сезона РПЛ.

    – Это самое странное удаление, которое вы получали?

    – В тренерской карьере – да. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую желтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

    – Больше не будете никуда кидать бутылки?

    – Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать – буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям.

    – После матча не пытались объясниться с резервным судьей?

    – Я ему на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял – что я еще могу сделать-то?

    – Зачем тренеры вообще обращаются к резервным судьям? Это хоть раз как-то влияло на ситуацию?

    – Ну послушайте, а вообще какие-либо обращения хоть к главным судьям что-то меняют? Это действует на кого-то?

    – На главного судью – возможно. Он ведь принимает решения, в отличие от резервного.

    – Да, резервный их не принимает, но главный же его слышит. Не зря у него наушник в ухе. Но никто же не думает, что я буду влиять на четвертого судью, чтобы его услышал первый. Это просто эмоции и все.

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    Источник: Sport24

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