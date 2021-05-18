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  • Карпин – о дисквалификации за брошенную бутылку: «Самое незаслуженное удаление в тренерской карьере»

Карпин – о дисквалификации за брошенную бутылку: «Самое незаслуженное удаление в тренерской карьере»

18 мая 2021, 15:43
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча следующего сезона РПЛ.

– Это самое странное удаление, которое вы получали?

– В тренерской карьере – да. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую желтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

– Больше не будете никуда кидать бутылки?

– Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать – буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям.

– После матча не пытались объясниться с резервным судьей?

– Я ему на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял – что я еще могу сделать-то?

– Зачем тренеры вообще обращаются к резервным судьям? Это хоть раз как-то влияло на ситуацию?

– Ну послушайте, а вообще какие-либо обращения хоть к главным судьям что-то меняют? Это действует на кого-то?

– На главного судью – возможно. Он ведь принимает решения, в отличие от резервного.

– Да, резервный их не принимает, но главный же его слышит. Не зря у него наушник в ухе. Но никто же не думает, что я буду влиять на четвертого судью, чтобы его услышал первый. Это просто эмоции и все.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
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vladimir-7
1621343851
Ну надо же судье прицепиться к чему-нибудь, да и КДК показать свою деятельность тоже.
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FanatSerj
1621344170
"Ну это же чистой воды эмоции" - ахх-хааа-хаа, бутылка воды же, причем чистая ))
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Снег
1621344602
Газзаев на мостике бутылки швырял, скамейки пинал, стулья пинал, курил за матч(пока разрешалось на стадионе) по 2 пачки, кричал на всю старую арену...Не удалялся - времена были другие и требования. Валера - в мясе всегда выделялся своей игрой, показывал, что он лучший, в Шпанции ему сразу за бахвальство назначили " исправительные работы", успокоился . Играл напористо и ровно. Трудно ему, считающему, что всё в футболе должно быть по-Карпински, видеть, что ваще ни что по его...
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MaxRnD
1621346209
Не скоро ещё кроты простят Валере "ненормальный чемпионат Роспотребнадзор" и прочие шпильки в сторону РФС. Валера, Верим !
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житель СПб
1621354666
Хочется поддержать одного из наиболее искренних и творческих российских тренеров!
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житель СПб
1621359940
Бред какой-то! Бросил в сторону... Пытался попасть? Мог добросить? Нет? Тогда в чем состав? У нас, юристов, есть понятие состав правонарушения. Нет состава - нет правонарушения. У них там что, другое право? Что там юрист клуба делал?!
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kirillnf0b
1621364270
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