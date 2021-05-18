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    Карпин дисквалифицирован на три матча РПЛ. Он бросил бутылку в сторону судьи

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    «Запись в протоколе матча была о том, что Карпин бросил бутылку в сторону резервного арбитра. В заседании КДК принимал участие сам Валерий Георгиевич и юрист «Ростова».

    Перед принятием решения я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова. Он написал, что Карпин в конце матча акцентировано бросил бутылку в его сторону. После этого он обратился к Матюнину с просьбой удалить Карпина. Сам Карпин сказал нам, что у него не было умысла кидать бутылку в судью.

    Мы просмотрели видеозапись данного эпизода. Мы исследовали все моменты. Приняли такое решение – за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча дисквалифицировать Валерия Карпина на три матча чемпионата России. Санкция переходит на следующий сезон», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • Инцидент произошел во время матча «Ростов» – «Краснодар» (1:3).
    • Команда Карпина финишировала в РПЛ на 9-м месте.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18976

      slavutiq70 35 минут назад

      Мне лично понятно поведение Валеры, очень много было судейских так сказать "ошибок" и всё не в пользу Ростова,,,

      0
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      Рейтинг: +971

      Mariner 1 час назад

      Бешенный пудель )))

      0
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      Рейтинг: +5394

      Cleaner 1 час назад

      И поделОм.

      1
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      Рейтинг: +9715

      BRO_football 1 час назад

      И зачем надо было так эмоционально реагировать? Всё равно матч был последним в сезоне и ничего не решал.

      0
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      Рейтинг: +1117

      ГенГриг 1 час назад

      И что с того, ну кинул в сторону этой девочки, ну ведь не попал, а она уписялась. И теперь настоящего мужика на три матча. Вы чего вообще по охреневали там. Если честно вас судей через одного 3.14здить надо прямо на поле.

      0
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      Рейтинг: +5394

      Cleaner > ГенГриг 1 час назад

      Минус один Вам от меня. Ну ЗАЧЕМ минусы отменили?...(

      3
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      Рейтинг: +22491

      silver29 1 час назад

      Глупости, видел тот эпизод, Валера просто откинул бутыль даже не обращая внимания на резервного, не думаю что мастер спорта промахнется в метании с трех метров если бы захотел "акцентировано" ему отгрузить.

      1
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      Рейтинг: +5394

      Cleaner > silver29 1 час назад

      Валере верите?..)

      1
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      Рейтинг: +661

      Untitled-1 1 час назад

      Хорошо хоть не пластиковый стаканчик!

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