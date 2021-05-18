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  • Карпин дисквалифицирован на три матча РПЛ. Он бросил бутылку в сторону судьи

Карпин дисквалифицирован на три матча РПЛ. Он бросил бутылку в сторону судьи

18 мая 2021, 14:20
12

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Запись в протоколе матча была о том, что Карпин бросил бутылку в сторону резервного арбитра. В заседании КДК принимал участие сам Валерий Георгиевич и юрист «Ростова».

Перед принятием решения я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова. Он написал, что Карпин в конце матча акцентировано бросил бутылку в его сторону. После этого он обратился к Матюнину с просьбой удалить Карпина. Сам Карпин сказал нам, что у него не было умысла кидать бутылку в судью.

Мы просмотрели видеозапись данного эпизода. Мы исследовали все моменты. Приняли такое решение – за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча дисквалифицировать Валерия Карпина на три матча чемпионата России. Санкция переходит на следующий сезон», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Инцидент произошел во время матча «Ростов» – «Краснодар» (1:3).
  • Команда Карпина финишировала в РПЛ на 9-м месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Ростов Карпин Валерий
Комментарии (12)
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1621337674
Хорошо хоть не пластиковый стаканчик!
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ГенГриг
1621337893
И что с того, ну кинул в сторону этой девочки, ну ведь не попал, а она уписялась. И теперь настоящего мужика на три матча. Вы чего вообще по охреневали там. Если честно вас судей через одного 3.14здить надо прямо на поле.
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BRO_football
1621337956
И зачем надо было так эмоционально реагировать? Всё равно матч был последним в сезоне и ничего не решал.
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Mariner
1621339877
Бешенный пудель )))
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slavа0508
1621341455
Мне лично понятно поведение Валеры, очень много было судейских так сказать "ошибок" и всё не в пользу Ростова,,,
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MaxRnD
1621344406
Валера против РФС - война продолжается ... ))
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KarkkiNik
1621351533
Ну хоть не стаканчик
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ySS
1621351783
Новая звезда хачатуряно-григорянцкого цеха Стрельцов
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Plyash
1621356257
Чушь какая. Харкают слюной на поле что тренеры,что игроки смачно,по ТВ,никто не стесняется.А бутылка попала в кого-нибудь?Валера,пошли всех на х..й на ушко судье,и всё будет хорошо."
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житель СПб
1621357465
Бред какой-то! Бросил в сторону... Они сами себя слышат?! Пытался попасть? Мог добросить? Нет? Тогда в чем состав? У нас, юристов, есть понятие состав правонарушения. Нет состава - нет правонарушения. У них там что, другое право? Что там юрист клуба делал?!
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