Карпин дисквалифицирован на три матча РПЛ. Он бросил бутылку в сторону судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Запись в протоколе матча была о том, что Карпин бросил бутылку в сторону резервного арбитра. В заседании КДК принимал участие сам Валерий Георгиевич и юрист «Ростова».

Перед принятием решения я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова. Он написал, что Карпин в конце матча акцентировано бросил бутылку в его сторону. После этого он обратился к Матюнину с просьбой удалить Карпина. Сам Карпин сказал нам, что у него не было умысла кидать бутылку в судью.

Мы просмотрели видеозапись данного эпизода. Мы исследовали все моменты. Приняли такое решение – за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча дисквалифицировать Валерия Карпина на три матча чемпионата России. Санкция переходит на следующий сезон», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.