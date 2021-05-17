Болельщик подал в суд на РФС из-за отказа проводить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

Футбольный болельщик и юрист из Оренбурга Артем Симоненко подал в суд на РФС.
По информации «Чемпионата», Симоненко обратился в суд из-за решения организации отказаться от проведения стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ. Он считает, что встречи должны состояться, поскольку РФС обязан следовать регламенту.
- РФС отменил стыковые матчи после того, как «Алания» и «Оренбург» не прошли лицензирование для участия в РПЛ.
- «Балтика» и «Торпедо», занявшие 5-е и 6-е места в ФНЛ, получили лицензию РПЛ.
- Напрямую в РПЛ вышли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
Источник: «Чемпионат»