Болельщик подал в суд на РФС из-за отказа проводить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

Футбольный болельщик и юрист из Оренбурга Артем Симоненко подал в суд на РФС.

По информации «Чемпионата», Симоненко обратился в суд из-за решения организации отказаться от проведения стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ. Он считает, что встречи должны состояться, поскольку РФС обязан следовать регламенту.