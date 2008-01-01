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    Болельщик подал в суд на РФС из-за отказа проводить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

    Футбольный болельщик и юрист из Оренбурга Артем Симоненко подал в суд на РФС.

    По информации «Чемпионата», Симоненко обратился в суд из-за решения организации отказаться от проведения стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ. Он считает, что встречи должны состояться, поскольку РФС обязан следовать регламенту.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4650

      sochi-2013 11 минут назад

      По мне так правильно. Одни сезон "пахали", чтобы добиться результата, другие отбывали номер, набрав пшик очков, а теперь давайте лотерею проведем?
      Сезон болтались, как известная субстанция в проруби, убивая, итак не самый зрелищный российский футбол, так давайте еще один (сезон) помучаем зрителей.

      0
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      Рейтинг: +12654

      KLIM777 37 минут назад

      По какой причине отменили стыковые матчи?

      0
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      Рейтинг: +4650

      sochi-2013 > KLIM777 10 минут назад

      Тридцати туров не хватило, чтобы доказать свое право играть в РПЛ- гуляй!

      0
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      Рейтинг: +3599

      Из Твери Леха 1 час назад

      Поддерживаю. Беспредел полнейший. Если Аланию загнобили, почему тогда Балтика не может играть в стыках или на худой конец торпедО?

      3
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      Рейтинг: +92

      R_a_i_n 1 час назад

      Какой регламент?? Клали болотные на регламент))) Два бомбардира в том сезоне чего стоят. Потому что мы так решили))

      2
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      Рейтинг: +20802

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жму руку, Тёма!

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