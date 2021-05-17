Семак: «У «Зенита» примитивная игра? Мы первые по количеству передач и по забитым мячам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о качестве игры клуба из Санкт-Петербурга.

«Примитивная игра? Что это значит? По какому эквиваленту? Есть цифры или какое-то понимание? Длинные передачи на Дзюбу и Азмуна? Если у них это сильное качество, как мы можем давать вниз? По количеству передач, по владению мячом в голевых атаках мы первые с огромным преимуществом.

Если команда делает десять передач перед забитым голом, наверно, она не играет длинными забросами. Тогда должны быть 2-3 передачи. Поэтому по контролю мяча команда является одной из лучших. Также и по количеству передач.

Забитые мячи? Тут мы лучшие. По пропущенным тоже. Какой показатель говорит о примитивности? Мне сложно понять», – сказал Семак.