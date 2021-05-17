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  • Семак: «У «Зенита» примитивная игра? Мы первые по количеству передач и по забитым мячам»

Семак: «У «Зенита» примитивная игра? Мы первые по количеству передач и по забитым мячам»

17 мая 2021, 17:24
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о качестве игры клуба из Санкт-Петербурга.

«Примитивная игра? Что это значит? По какому эквиваленту? Есть цифры или какое-то понимание? Длинные передачи на Дзюбу и Азмуна? Если у них это сильное качество, как мы можем давать вниз? По количеству передач, по владению мячом в голевых атаках мы первые с огромным преимуществом.

Если команда делает десять передач перед забитым голом, наверно, она не играет длинными забросами. Тогда должны быть 2-3 передачи. Поэтому по контролю мяча команда является одной из лучших. Также и по количеству передач.

Забитые мячи? Тут мы лучшие. По пропущенным тоже. Какой показатель говорит о примитивности? Мне сложно понять», – сказал Семак.

  • «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.
  • Клуб из Санкт-Петербурга повторил рекорд «Спартака» 26-летней давности, забив 76 мячей за сезон.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (22)
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Fusballer
1621261706
Эх, вот бы всю РПЛ Тамбовами наполнить! Тогда бы количество передач и голов бы запредельные были бы!
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кто там
1621263160
Нашёл чем гордиться в примитивной лиге с бюджетом превышающим раза в 2 самого близкого преследователя) Вот игра в лч - показатель) а там примитив на примитиве)
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_Marqella_
1621265066
Зенит лучший клуб РПЛ, все остальные в разы хуже...
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tushkanlz
1621265246
Для команд уровня РПЛ примитивной игры ,более чем, достаточно - главное результат - побеждай! Остальным остаётся только ныть ...о бюджете, подкупах судей,var, об угрозах снятия с чемпионата и т.п. ,и т.д. Уже 3 года ничего не могут противопоставить этой " примитивной" игре. А в европах сопли вытирают всем и "рпл-овским непримитивщикам" всегда...
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DOCTOR PENALTY
1621266019
Примитивное мышление, примитивный ответ.
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sasa5826
1621267682
Ты еще добавь что судьи все ваши.Кубковая игра против Спартака .Вас тогда судьи вытащили не удалили игрока и два пеналя не дали. С такими судьями в рпл вы на высоте.А в европе нет судейского резерва и вас там имеют все кому не лень.
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Oldtrafford83
1621268053
Тут ты прав, в России вам нет равных в данный момент, будем смотреть статистику после группы ЛЧ, надеюсь ты не скажешь в декабре что не было задачи в контракте выхода из группы!!!
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"supermax"
1621274625
это все только в рпл работает))
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Боцман59rus
1621274651
Как тренирует, так и ответил... Такие объяснения, на уровне "Мурзилки", показывают футбольный интеллект тренеришки-приспособленца, полюбивший денежки Газпрома
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general.lizyukov
1621280262
А если мерять не по уровню РПЛ, где больше половины команды даже уровень чемпионшипа не потянут? Что за манера, равняться на худших, а не тянуться за лучшими? Ах, мы молодцы, мы лучше всех пасуем и владеем мячом в РПЛ. А как до ЛЧ доходим - выясняется, что мы ни на что не способны.
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