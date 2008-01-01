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    Семак: «У «Зенита» примитивная игра? Мы первые по количеству передач и по забитым мячам»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о качестве игры клуба из Санкт-Петербурга.

    «Примитивная игра? Что это значит? По какому эквиваленту? Есть цифры или какое-то понимание? Длинные передачи на Дзюбу и Азмуна? Если у них это сильное качество, как мы можем давать вниз? По количеству передач, по владению мячом в голевых атаках мы первые с огромным преимуществом.

    Если команда делает десять передач перед забитым голом, наверно, она не играет длинными забросами. Тогда должны быть 2-3 передачи. Поэтому по контролю мяча команда является одной из лучших. Также и по количеству передач.

    Забитые мячи? Тут мы лучшие. По пропущенным тоже. Какой показатель говорит о примитивности? Мне сложно понять», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20331

      bset 4 секунды назад

      Ну 6 гарантированных очков от фарм-клуба - это мощный тактический ход. Примитивом тут и не пахнет. А уж сказать, что РПЛ важнее ЛЧ и заранее снять с себя ответственность за результат будущей осенью, это вообще тактика на несколько месяцев вперед. Весь менеджмент Зенита демонстрирует грамотную тактическую подготовку.

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      Рейтинг: +3036

      _Marqella_ 1 минуту назад

      Зенит лучший клуб РПЛ, все остальные в разы хуже...

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      Рейтинг: +10972

      paracetamol 25 минут назад

      А и в самом деле примитивная игра. Что с аутсайдерами-автобусами, что в ЛЧ одинаково. Гибкости не хватает и изучения соперника. Тренерский штаб или обленился, или туповат, однако!

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      Рейтинг: +1177

      кто там 33 минуты назад

      Нашёл чем гордиться в примитивной лиге с бюджетом превышающим раза в 2 самого близкого преследователя) Вот игра в лч - показатель) а там примитив на примитиве)

      1
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      Рейтинг: +9251

      Литейный4 53 минуты назад

      Зенит всегда будет первым. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +3999

      Fusballer 57 минут назад

      Эх, вот бы всю РПЛ Тамбовами наполнить! Тогда бы количество передач и голов бы запредельные были бы!

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      Рейтинг: +9251

      Литейный4 > Fusballer 52 минуты назад

      Не. лучше Спартаками наполнить. Пятихаточки почаще влезают им, чем Тамбову. Гыгыгы

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      Рейтинг: +58

      valiknavashinsky > Fusballer 5 минут назад

      Тогда бы Дзюба по голам наверное догнал бы Месси и Роналду.

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