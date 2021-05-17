Директор «Чертаново» – об интересе «Барселоны» к Пиняеву: «Пока рано об этом говорить, на клуб никто не выходил»

Директор «Чертаново» Илья Савченко отреагировал на новость, что «Барселона» может купить полузащитника московской команды Сергея Пиняева.
«Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договорeнностях рано говорить. На клуб никто не выходил.
Что касается поста Сергея в инстаграме, то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушeл в отпуск», – сказал Савченко.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
- Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Чемпионат»