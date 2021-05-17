Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич порассуждал о возможном возвращении в свой штаб Ивицы Олича.

«Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах. Он нам нужен. Ивица – часть моего коллектива. Ивица всe знает, он действительно помогает. Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю», – сказал Далич.