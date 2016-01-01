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    Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич порассуждал о возможном возвращении в свой штаб Ивицы Олича.

    «Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах. Он нам нужен. Ивица – часть моего коллектива. Ивица всe знает, он действительно помогает. Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю», – сказал Далич.

    • Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии с октября 2017-го по март 2021-го года.
    • Этой весной он возглавил московский ЦСКА.

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    Источник: Sportske Novosti

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20313

      bset 40 минут назад

      Пусть Олич лучше занимается подготовкой к следующему сезону, работы вагон. Пока игроки в сборной, самое время набираться знаний, просматривать игроков на покупку и молодежь. От следующего сезона многое зависит, буквально вся последующая карьера на кону. Если покажет результат, сразу встанет в ряд с другими перспективными тренерами. Если не покажет, будут проблемы с дальнейшим трудоустройством.

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      Рейтинг: +3947

      Fusballer > bset 22 минуты назад

      Согласен. Нечего распыляться.

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