Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

Пусть Олич лучше занимается подготовкой к следующему сезону, работы вагон. Пока игроки в сборной, самое время набираться знаний, просматривать игроков на покупку и молодежь. От следующего сезона многое зависит, буквально вся последующая карьера на кону. Если покажет результат, сразу встанет в ряд с другими перспективными тренерами. Если не покажет, будут проблемы с дальнейшим трудоустройством.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич порассуждал о возможном возвращении в свой штаб Ивицы Олича.
«Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах. Он нам нужен. Ивица – часть моего коллектива. Ивица всe знает, он действительно помогает. Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю», – сказал Далич.
- Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии с октября 2017-го по март 2021-го года.
- Этой весной он возглавил московский ЦСКА.