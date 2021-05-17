Гилерме провел 14 матчей на ноль в минувшем сезоне РПЛ. Это лучший результат в лиге

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме стал лучшим вратарем РПЛ сезона-2020/21 по числу сухих матчей.

Гилерме не пропустил в 14 матчах и установил личный рекорд по количеству матчей на ноль за сезон из 30 туров.

По 11 сухих матчей провели вратарь «Химок» Илья Лантратов и голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Антон Шунин («Динамо») сыграл на ноль в десяти матчах, Юрий Дюпин («Рубин») – в девяти.