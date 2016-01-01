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    Гилерме провел 14 матчей на ноль в минувшем сезоне РПЛ. Это лучший результат в лиге

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме стал лучшим вратарем РПЛ сезона-2020/21 по числу сухих матчей.

    Гилерме не пропустил в 14 матчах и установил личный рекорд по количеству матчей на ноль за сезон из 30 туров.

    По 11 сухих матчей провели вратарь «Химок» Илья Лантратов и голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Антон Шунин («Динамо») сыграл на ноль в десяти матчах, Юрий Дюпин («Рубин») – в девяти.

    • Гилерме провел 25 матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • Вратарь «Локо» не попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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