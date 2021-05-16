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Олич: «ЦСКА допустил в игре с «Динамо» детские ошибки»

16 мая 2021, 17:05
10

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итог матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Сегодня первые полчаса были очень хорошие, контролировали игру, проводили качественные атаки. Но за десять минут до конца первого тайма выпустили игру из-под контроля. Надеялся, что за перерыв команда отдохнeт. Недоволен тем, как провели второй тайм, как вышли на него. «Динамо» показало хорошую игру, контролировало еe во втором тайме.

Такой опытный игрок, как Виктор Васин, который хорошо играет головой и важен для команды – не мог сыграть второй тайм. Вадим Карпов – молодой игрок. Было видно, что на этом уровне у него ещe есть проблемы с концентрацией, недостатком опыта. Очень легко пропустили первый и второй гол. Это детские ошибки. Много футболистов во втором тайме играли не так, как мы начали первый тайм. Много причин, почему мы пропустили три гола», – сказал Олич.

  • ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
  • Туда не попало и «Динамо».
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Олич Ивица
Комментарии (10)
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RyslanZ
1621176623
А может руководству ЦСКА надо было сначала поручить господину Ивицу Оличу потренировать молодёжную команду армейцев ? Но это мысли вслух,и моё личное мнение...
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Дедуктор
1621177442
Почитал сие интервью Олича и ... Лёлик вспомнился. С его "Идиот!"
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prtcs
1621177834
Какой тренер, такие ошибки. Кто же нам такую подлянку подсунул?
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RUSARM
1621185023
А кто руководит командой? Надо не допускать таких ошибок,а вот защиту надо перетрахивать конкретно,проигрываем из-за их ошибок,да и всю команду укреплять,иначе так и будем в середняках!!!
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MichelWB
1621196554
Какие игроки такие и ошибки. А Васин, сколько его помню в ЦСКА, все время косячит.
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житель СПб
1621224789
Да, много причин... А работа тренера среди них есть?
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nikkevin
1621231489
Очень жаль, без еврокубков каких либо усилений ждать не приходится, еще и влашичь сдернет скорее всего, единственное что может позволить себе команда продать или выкинуть если не получится продать, Васина и Облякова, что бы не было соблазна этих привозил в состав выпускать, уж лучше пусть Карпов с Дивеевым растут и им пару резервистов из молодежки.
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