Олич: «ЦСКА допустил в игре с «Динамо» детские ошибки»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итог матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Сегодня первые полчаса были очень хорошие, контролировали игру, проводили качественные атаки. Но за десять минут до конца первого тайма выпустили игру из-под контроля. Надеялся, что за перерыв команда отдохнeт. Недоволен тем, как провели второй тайм, как вышли на него. «Динамо» показало хорошую игру, контролировало еe во втором тайме.

Такой опытный игрок, как Виктор Васин, который хорошо играет головой и важен для команды – не мог сыграть второй тайм. Вадим Карпов – молодой игрок. Было видно, что на этом уровне у него ещe есть проблемы с концентрацией, недостатком опыта. Очень легко пропустили первый и второй гол. Это детские ошибки. Много футболистов во втором тайме играли не так, как мы начали первый тайм. Много причин, почему мы пропустили три гола», – сказал Олич.