Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Бородюк: «Торпедо» еще рано бороться за выход в РПЛ»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк дал комментарий после матча 42-го тура ФНЛ против «Шинника» (0:1). Москвичи до последнего тура претендовали на зону переходных встреч за место в РПЛ, но туда не попали.

    «Видимо, нам еще рано бороться за РПЛ. Нужно качественно и хорошо усилиться, сделать конкуренцию. Плоды даст только работа.

    Мы старались, мы боролись», – сказал Бородюк.

    • «Шинник» досрочно вылетел из ФНЛ, заняв последнее место.
    • Бородюк возглавил «Торпедо» весной.
    • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Торпедо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85597
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru