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Бородюк: «Торпедо» еще рано бороться за выход в РПЛ»

15 мая 2021, 20:47
2

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк дал комментарий после матча 42-го тура ФНЛ против «Шинника» (0:1). Москвичи до последнего тура претендовали на зону переходных встреч за место в РПЛ, но туда не попали.

«Видимо, нам еще рано бороться за РПЛ. Нужно качественно и хорошо усилиться, сделать конкуренцию. Плоды даст только работа.

Мы старались, мы боролись», – сказал Бородюк.

  • «Шинник» досрочно вылетел из ФНЛ, заняв последнее место.
  • Бородюк возглавил «Торпедо» весной.
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

Источник: ютуб-канал «Торпедо»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Торпедо Бородюк Александр
Комментарии (2)
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Niko
1621141889
Да видно как вы не хотите выходить из фнл.
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САДЫЧОК
1621146046
Бородюк: «Торпедо» еще рано ...с таким тренером Уже ПОЗДНО !
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