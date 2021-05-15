Бородюк: «Торпедо» еще рано бороться за выход в РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк дал комментарий после матча 42-го тура ФНЛ против «Шинника» (0:1). Москвичи до последнего тура претендовали на зону переходных встреч за место в РПЛ, но туда не попали.

«Видимо, нам еще рано бороться за РПЛ. Нужно качественно и хорошо усилиться, сделать конкуренцию. Плоды даст только работа.

Мы старались, мы боролись», – сказал Бородюк.