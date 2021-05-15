«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» разработал дизайн футболки после недопуска в РПЛ

«Оренбург» отреагировал на недопуск в РПЛ. Клуб разработал специальный дизайн для футболок по случаю продолжения выступления в ФНЛ. На футболке написано: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».

«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» – спросил «Оренбург» у болельщиков.

«Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.

Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».

Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»