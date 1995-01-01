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    «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» разработал дизайн футболки после недопуска в РПЛ

    «Оренбург» отреагировал на недопуск в РПЛ. Клуб разработал специальный дизайн для футболок по случаю продолжения выступления в ФНЛ. На футболке написано: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».

    «Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» – спросил «Оренбург» у болельщиков.

    • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
    • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».
    • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

    Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Оренбурга»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии24
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      Рейтинг: +7977

      ivany4 32 минуты назад

      Если Оренбург устраивает такая трактовка событий, то вид спереди пусть остается. Но тогда, для полноты картины, с обратной стороны футболки следует перечислить все фамилии и должности, кто начиная с 16 года обещал привести стадион в соответствие с требованиями РФС.
      А деньги тратить на такие "однобокие" футболки большого ума не надо.))) Лучше бы что-нибудь полезное на стадионе сделали.

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      Рейтинг: +47355

      portero 1 час назад

      Блин пробейте и сделайте ремонт стадиона, народ то потянется если будет комфорта побольше. А то обидно играли место заняли, а чинуши хрен забили на стадион...

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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > portero 51 минуту назад

      У них ума не хватает сделать так, как делал это Тамбов, арендовать стадион, например в том же Саранске или как объявлял и договорился заранее Торпедо, если выйдут, то будут играть в Химках

      3
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > Skull_Boy 43 минуты назад

      На крайняк в Уфе или в Казани

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      Рейтинг: +1643

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Много лет обещали достроить стадион до 10 000 и в этом году тоже обещали, что к следующему сделают. Как перестали за просто так допускать оказалось что и не собирались, ничего делать.Клоунада, угорают сами над собой 2 года назад обещали стадион в соответствии с нормами. Нытье со стороны Оренбурга. Их руководители не держат слова! Ей богу,за Аланию намного больше обидно чем за вас плаксивый газовик! Обиженные болельщики Оренбурга вовсю проклинают НН. Этот гнев лучше бы направили на руководство своего клуба,которое три года разводили как лохов лигу и рфс своими обещаниями по поводу реконструкции стадиона.

      2
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      Рейтинг: +1099

      serglider > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Дык все "обещалки" зиждется на том, что дядя Вова им вот-вот отслюнявит из федерального бюджета... Дядя Вова не говорит ни да, ни нет и... денег не дает))) А люди сегодня выглядят идиотами... Поймите одно! Денег в "замкадье" нет ни на что! Оттуда практически все под чистую выгребают москва-питерская братва, что отжала ликвидные предприятия и федералы в лице налоговиков. По этому две столицы жируют, вливая громадные бабки во что ни попадя, включая футбол, остальная страна сосет лапу и канючит деньги у дяди Вовы...

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      Рейтинг: +8

      Сибиреязвенный Скотомогил > serglider 52 минуты назад

      сосай куй, животное

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      Рейтинг: +12654

      KLIM777 1 час назад

      идиоты, целый год был, чтобы сделать стадион

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      Рейтинг: +1099

      serglider > KLIM777 1 час назад

      Дело не в годах, а бабосах, умник! Все крупные предприятия в провинции давно подмяли под себя москвичи и питерцы, соответственно и налоги они платят там, в столицах. Кроме этого все "жирные" налоги уходят в федеральный центр, провинции остаются слезы от копеечных местных сборов на которые нужно еще строить школы и больницы, платить зарплаты чиновникам, врачам и учителям, ремонтировать дороги, муниципальные учреждения и т.д. и т.п. Все грезят мифическими инвесторами, которые придут и вбухают свои бабки в местный клуб, а они вбухивают а Монако, Челси, лондонский Арсенал, греческий, не помню уже какой клуб... Так что идиоты сидят в других местах...

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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > serglider 59 минут назад

      Хватит гнать чушь каждый год клубу выделяется под 1 млрд рублей, вопрос где бабки, правильно по карманам руководства клуба и не надо ля ля, что за 4 года и год условно обещанных стадион не построили на 20к зрителей цена которому без тена и обрисовки грошь цена, тот же самый Химки стоил 2 млрд, где есть футбольная поляна, баскетбольная, корт и поляна под дубль

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      Рейтинг: +8

      Сибиреязвенный Скотомогил > KLIM777 52 минуты назад

      иди писю дрочи

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      Рейтинг: +1099

      serglider > Skull_Boy 50 минут назад

      Не смешите мои шнурки! 600 миллионов - это копейки! На них не только стадион не построишь сегодня, детский садик на 100 мест не возведешь))) У нас во дворе школы построили, пять лет назад, подобный садик без особых изысков, знаете сколько в него вложили бабок? 1.300.000.000 деревянных! Поинтересуйтесь во сколько раз с тех пор подорожало все включая железо и бетон. Это вам Набиулина лапшу на уши вешает про 3-5% инфляции, на самом деле все подорожало в разы... Да там на проектную документацию этих денег даже не хватит... И да, бесплатно в клубе то же никто работать не будет, дураков нет, а светлое коммунистическое будущее строить передумали, по этому все хотят жить сегодня и здесь, а не потом и в памяти своих потомков.

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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > serglider 45 минут назад

      Все ясно ты даун, полемика законченна и открою маленькую тайну жилой дом на 9 этажей в 4 парадные и на 144 квартиры стоит в 55 млн с паркингом, удачи

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      Рейтинг: +1099

      serglider > Skull_Boy 45 минут назад

      В каком году построили Химки, умник? Сколько стоили тогда евро-доллар? Давай вспомним за сколько построили Лужники в СССР к Олимпиаде и удивимся, а чё Химки так дорого обошлись)))

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      Рейтинг: +1099

      serglider > Skull_Boy 36 минут назад

      Сказки не надо рассказывать! Ты мне не про 144 квартиры лапшу на уши вешай, а общую жилую площадь и город где это построили, а я тебе сам расскажу сколько там квартиры стоят))) За 55 лямов (эквивалент 10 не самых дорогих мерсов) его бы просто выкупили "оптом" и запулили в розницу по рыночной цене. И да речь я так понимаю идет не о Воркуте, там квартиры 60 метров квадратных вообще можно за 1 (один) рубль купить)))

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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > serglider 35 минут назад

      Не интересно уже и видимо ху_йню нести ты ярый мастак, и причем тут евро с долларом, если комплектующие производятся в соседних областях и в самом регионе, лечи голову, а не смотри ящик с Соловьевым в эфире

      3
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > serglider 34 минуты назад

      Бла бла ничего нового иди на х_й дебил, голову лечи

      2
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      Рейтинг: +1099

      serglider > Skull_Boy 25 минут назад

      А что ты написал выше? Полную откровенную чушь! Раздели 55 лямов на 144 квартиры получаем в среднем 380.000 рэ стоимость одной квартиры! Это стоимость 1 кв метра в москвабаде! Иди учи математику сказочник))) Опускаться до твоего уровня нет никакого желания, любой здравомыслящий человек поймет, что ты откровенный пустозвон, не дружащий с головой, хам и психически не уравновешанный больной человек.

      0
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > serglider 21 минуту назад

      Нет ты реально долбае_6, лечи голову и видимо в экономике полнейший л0х в отгрузке, в застройке, в откупе, в загрузке, в рекламе, в закупке и в маркетинге в целом, чао неадекват ЧС ждет и если я строю дом, явно я продаю его дороже, чтоб отбить свои бабки и ЗП персонала с на лайпе марка, а кому буду продавать стадион, если мне его заказали задумайся, если он на балансе и трачу деньги КЛУБА и тут явно возникает одно - ТЫ ДОЛБАЕ_6 и это последний коммент, и ты жалкое подобие человека, явно недовоспитан в СССР, где во всем виновата Америка, а не мы, что 3,14зди бабки у своих же, а на остальное насрать, а дальше дешевые слезы

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      Рейтинг: +1099

      serglider > Skull_Boy 17 минут назад

      Экономист хренов, напиши лучше где ты видел хату за 380 косарей как ты написал выше (144 квартиры за 55 лямов), я приеду и куплю себе с разу пять штук))) Необразованный губошлеп, даже врать правдоподобно не научился... Выкидыш системы ЕГЭ.... 146% проголосовавших на избирательном участке)))

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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy > serglider 16 минут назад

      Все просто иди на х_й и учебник застройки и маркетинга в помощь, а еще лучше научись читать и посмотри значение словосочетания - ЦЕНА ЗАСТРОЙКИ и само слово - МАРКЕТИНГ, а дальше иди на х_й долбае_6, твой потолок сказка про Колобка, но и там будешь е_6ланить в ЧС

      0
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      Рейтинг: +1712

      фанат джигурды 1 час назад


      Горелку надо на форму- вот будет реально.

      0
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      Рейтинг: +47355

      portero > фанат джигурды 1 час назад

      Там в советские времена вышки небо грели, горелок у них хватает, только как и раньше бабосы в столицу все идут....

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      Рейтинг: +8

      Сибиреязвенный Скотомогил > portero 52 минуты назад

      ты бомж и ананист

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