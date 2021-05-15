Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» разработал дизайн футболки после недопуска в РПЛ

«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» разработал дизайн футболки после недопуска в РПЛ

15 мая 2021, 19:52
34

«Оренбург» отреагировал на недопуск в РПЛ. Клуб разработал специальный дизайн для футболок по случаю продолжения выступления в ФНЛ. На футболке написано: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».

«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» – спросил «Оренбург» у болельщиков.

  • «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
  • Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»

Источник: твиттер «Оренбурга»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
фанат джигурды
1621098671
Горелку надо на форму- вот будет реально.
Ответить
portero
1621100669
Блин пробейте и сделайте ремонт стадиона, народ то потянется если будет комфорта побольше. А то обидно играли место заняли, а чинуши хрен забили на стадион...
Ответить
ivany4
1621103149
Если Оренбург устраивает такая трактовка событий, то вид спереди пусть остается. Но тогда, для полноты картины, с обратной стороны футболки следует перечислить все фамилии и должности, кто начиная с 16 года обещал привести стадион в соответствие с требованиями РФС. А деньги тратить на такие "однобокие" футболки большого ума не надо.))) Лучше бы что-нибудь полезное на стадионе сделали.
Ответить
Из Твери Леха
1621107245
Путин недавно высказался на счет бюрократии в нашей стране, мол это унижение для народа. Это же самое унижение можно наблюдать в отношении Оренбурга и Алании. Все эти требования для стадиона сделаны лишь для того, чтобы в РПЛ как можно больше стадионов (именно стадионов, а не клубов, потому что спорт. принцип дело последнее) играло. Порой даже жаль, что ЧМ в России прошел. Теперь это "наследие" аукается не в пользу тех, кто заслуживает большего.
Ответить
волчарик
1621108311
Ради любопытства загуглил.Международные матчи в Лихтенштейне с вместимостью 7584 играть можно.А в у нас в РПЛ нельзя.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
Вчера, 13:50
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+