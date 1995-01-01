«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» разработал дизайн футболки после недопуска в РПЛ

Если Оренбург устраивает такая трактовка событий, то вид спереди пусть остается. Но тогда, для полноты картины, с обратной стороны футболки следует перечислить все фамилии и должности, кто начиная с 16 года обещал привести стадион в соответствие с требованиями РФС.
А деньги тратить на такие "однобокие" футболки большого ума не надо.))) Лучше бы что-нибудь полезное на стадионе сделали.
«Оренбург» отреагировал на недопуск в РПЛ. Клуб разработал специальный дизайн для футболок по случаю продолжения выступления в ФНЛ. На футболке написано: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».
«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» – спросил «Оренбург» у болельщиков.
- «Оренбург» финишировал в ФНЛ 2-м, но его не пустили в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.
- Вместо «Оренбурга» в РПЛ вышел «Нижний Новгород».
- Новый сезон ФНЛ стартует в июле.
Глава «Оренбурга» Еремякин – о недопуске в РПЛ: «В Нижнем Новгороде стадион ЧМ, мегаполису 800 лет, зачем РФС Оренбург?»