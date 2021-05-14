АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Торреса добился волевой победы над «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити», несмотря на то что уже оформил чемпионство, победил «Ньюкасл». Хет-трик оформил Ферран Торрес.

Торрес в возрасте 21 года стал самым молодым футболистом, который под руководством Хосепа Гвардиолы оформил хет-трик в матче чемпионата.

В последних 23 матчах АПЛ против «Ньюкасла» «Манчестер Сити» только дважды пропустил первым. Второй из этих разов случился сегодня.

«Манчестер Сити» победил в гостях 20-й раз подряд.

Жоэлинтон в последних семи матчах АПЛ забил три гола. Столько же он забил в предшествующей этим семи встречам 61 игре чемпионата.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Крафт, 25; 1:1 – Канселу, 39; 1:2 – Торрес, 42; 2:2 – Жоэлинтон, 45+6 (с пенальти); 3:2 – Уиллок, 62; 3:3 – Торрес, 64; 3:4 – Торрес, 66.

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