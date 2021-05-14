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    АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Торреса добился волевой победы над «Ньюкаслом»

    «Манчестер Сити», несмотря на то что уже оформил чемпионство, победил «Ньюкасл». Хет-трик оформил Ферран Торрес.

    Торрес в возрасте 21 года стал самым молодым футболистом, который под руководством Хосепа Гвардиолы оформил хет-трик в матче чемпионата.

    В последних 23 матчах АПЛ против «Ньюкасла» «Манчестер Сити» только дважды пропустил первым. Второй из этих разов случился сегодня.

    «Манчестер Сити» победил в гостях 20-й раз подряд.

    Жоэлинтон в последних семи матчах АПЛ забил три гола. Столько же он забил в предшествующей этим семи встречам 61 игре чемпионата.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Ньюкасл – Манчестер Сити – 3:4 (2:2)

    Голы: 1:0 – Крафт, 25; 1:1 – Канселу, 39; 1:2 – Торрес, 42; 2:2 – Жоэлинтон, 45+6 (с пенальти); 3:2 – Уиллок, 62; 3:3 – Торрес, 64; 3:4 – Торрес, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2021 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12647

      KLIM777 2 часа назад

      Фернанадо Торрес первоплатился в Феррана Торееса

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3833

      Fusballer 2 часа назад

      Фернандо вообще крут! 37 лет, но при этом на пике формы!

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