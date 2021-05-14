Журналист Романо: «Дуглас Коста вернется в «Гремио»

Форвард Дуглас Коста покинет Европу летом. Он должен вернуться в бразильский «Гремио», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

«Гремио» официально связался с «Ювентусом», чтобы подписать Дугласа Косту, и сделка теперь неизбежна.

Он покидает «Баварию» в конце сезона – правление «Гремио» уже согласовало личные условия с Дугласом Костой, который собирается пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в Бразилию», – написал инсайдер.