Журналист Романо: «Дуглас Коста вернется в «Гремио»

Форвард Дуглас Коста покинет Европу летом. Он должен вернуться в бразильский «Гремио», пишет инсайдер Фабрицио Романо.
«Гремио» официально связался с «Ювентусом», чтобы подписать Дугласа Косту, и сделка теперь неизбежна.
Он покидает «Баварию» в конце сезона – правление «Гремио» уже согласовало личные условия с Дугласом Костой, который собирается пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в Бразилию», – написал инсайдер.
- В текущем сезоне принадлежащий «Ювентусу» Коста играет на правах аренды за «Баварию».
- За «Гремио» игрок выступал с 2008 по 2009 год.
- С «Баварией» Коста брал клубный чемпионат мира.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.