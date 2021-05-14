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    Журналист Романо: «Дуглас Коста вернется в «Гремио»

    Форвард Дуглас Коста покинет Европу летом. Он должен вернуться в бразильский «Гремио», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

    «Гремио» официально связался с «Ювентусом», чтобы подписать Дугласа Косту, и сделка теперь неизбежна.

    Он покидает «Баварию» в конце сезона – правление «Гремио» уже согласовало личные условия с Дугласом Костой, который собирается пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в Бразилию», – написал инсайдер.

    • В текущем сезоне принадлежащий «Ювентусу» Коста играет на правах аренды за «Баварию».
    • За «Гремио» игрок выступал с 2008 по 2009 год.
    • С «Баварией» Коста брал клубный чемпионат мира.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    14.05.2021 21:30
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