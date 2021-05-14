«Зенит» планирует готовиться к следующему сезону в Санкт-Петербурге и Австрии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды на летнее межсезонье.

«По расписанию после 10 июня мы соберемся в Петербурге и первые сборы проведем здесь.

Дальше будем смотреть на ситуацию в Европе. Если все будет хорошо, то проведем один тренировочный сбор в Австрии. Планируем именно так, а если ситуация внесет какие-либо коррективы – посмотрим», – сообщил Семак.