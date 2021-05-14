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    «Зенит» планирует готовиться к следующему сезону в Санкт-Петербурге и Австрии

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды на летнее межсезонье.

    «По расписанию после 10 июня мы соберемся в Петербурге и первые сборы проведем здесь.

    Дальше будем смотреть на ситуацию в Европе. Если все будет хорошо, то проведем один тренировочный сбор в Австрии. Планируем именно так, а если ситуация внесет какие-либо коррективы – посмотрим», – сообщил Семак.

    • «Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом России.
    • Петербуржцам осталось сыграть в воскресенье с «Тамбовом».
    • Команда в следующем сезоне примет участие в групповом этапе ЛЧ.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3032

      _Marqella_ 1 час назад

      Так зачем вообще куда то ехать??

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      Рейтинг: +17562

      vladimir-7 > _Marqella_ 47 минут назад

      Смена обстановки, да и отдохнуть немножко.

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      Рейтинг: +3032

      _Marqella_ > vladimir-7 43 минуты назад

      Так отпуск будет,там и отдохнут...

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      Рейтинг: +17562

      vladimir-7 > _Marqella_ 10 секунд назад

      Так отпуск проводят с семьей, а сбор с командой.

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