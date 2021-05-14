Румменигге: «Левандовски останется в «Баварии». Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год?»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном уходе нападающего Роберта Левандовски из мюнхенского клуба.
«Конечно, он останется. Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год? Его агенты не просили продать Левандовски», – сказал Румменигге.
- Сообщалось, что Левандовским интересуются «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
- В текущем сезоне Левандовски забил 46 голов и сделал 9 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо