«Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются Левандовским. «Бавария» просит 60 миллионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации ESPN, 32-летний поляк пока не решил, стоит ли ему уходить из «Баварии». Интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси». Сам Левандовски хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Сообщается, что потенциальному покупателю придется выложить за нападающего 60 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Реал».
- В текущем сезоне Левандовски забил 43 гола и сделал восемь ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
Источник: ESPN