Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются Левандовским. «Бавария» просит 60 миллионов

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации ESPN, 32-летний поляк пока не решил, стоит ли ему уходить из «Баварии». Интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси». Сам Левандовски хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

    Сообщается, что потенциальному покупателю придется выложить за нападающего 60 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Реал».
    • В текущем сезоне Левандовски забил 43 гола и сделал восемь ассистов в 37 матчах.
    • Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kk82jqraqbc 44 секунды назад


      Внимание открыт доcтуп к базе дaвaлoк сeти, там мopе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://srt.vg/sliv

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3614

      Fusballer 32 минуты назад

      Баварии нужно будет искать замену вместо Левандовски. Это либо Азмун, либо Заболотный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1095

      Benifacto 1 час назад

      не просто так баварцы хотят его скинуть, видать знают что то о его здоровье....причем скинуть очень выгодно, ведь насколько я помню он из Боруссии пришел бесплатно....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru