«Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются Левандовским. «Бавария» просит 60 миллионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации ESPN, 32-летний поляк пока не решил, стоит ли ему уходить из «Баварии». Интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси». Сам Левандовски хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

Сообщается, что потенциальному покупателю придется выложить за нападающего 60 миллионов евро.