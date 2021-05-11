Буффон выйдет в старте «Ювентуса» на матч с «Сассуоло». Сегодня он объявил об уходе из клуба

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе туринского клуба на завтрашний матч 36-го тура Серии А с «Сассуоло», сообщает журналист Ромео Агрести.

Напомним, сегодня 43-летий голкипер объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона. Он не станет продлевать контракт, который заканчивается этим летом.