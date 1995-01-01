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    Буффон выйдет в старте «Ювентуса» на матч с «Сассуоло». Сегодня он объявил об уходе из клуба

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе туринского клуба на завтрашний матч 36-го тура Серии А с «Сассуоло», сообщает журналист Ромео Агрести.

    Напомним, сегодня 43-летий голкипер объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона. Он не станет продлевать контракт, который заканчивается этим летом.

    • Голкипер сообщил, что найдет другую команду или закончит карьеру.
    • В этом сезоне Буффон провел семь матчей в Серии А и пропустил два гола.
    • Он выступал за «Юве» с 2001 по 2018 год, ушел на сезон в «ПСЖ», а затем вернулся.

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    Источник: твиттер Ромео Агрести

    Корреспондент Goal.com по «Ювентусу». Аудитория в твиттере - более 96,9 тысяч подписчиков.

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