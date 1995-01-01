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    «Локомотив» поздравил Семина с 74-летием

    «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера клуба Юрия Семина с днем рождения.

    «Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сeмину.

    С днeм рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!» – написала пресс-служба клуба в инстаграме.

    • Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.
    • Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат России, 6 раз брала Кубок России и один – Суперкубок.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Локомотива»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +912

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Семин - легенда Локо. Только его ассоциирую с этой командой.

      1
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      Рейтинг: +260

      Саладин 2 часа назад

      "Семина ушЛИ из «Локомотива» в мае 2020 года."

      0
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      Рейтинг: +260

      Саладин 2 часа назад

      Палычу, здоровья огромного!!!!! Жду с нетерпением, возвращения!!!!

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