«Локомотив» поздравил Семина с 74-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера клуба Юрия Семина с днем рождения.

«Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сeмину.

С днeм рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!» – написала пресс-служба клуба в инстаграме.

Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.

Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат России, 6 раз брала Кубок России и один – Суперкубок.