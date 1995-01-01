«Локомотив» поздравил Семина с 74-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера клуба Юрия Семина с днем рождения.

«Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сeмину.

С днeм рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!» – написала пресс-служба клуба в инстаграме.