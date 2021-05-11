«Локомотив» поздравил Семина с 74-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера клуба Юрия Семина с днем рождения.
«Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сeмину.
С днeм рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!» – написала пресс-служба клуба в инстаграме.
- Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.
- Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат России, 6 раз брала Кубок России и один – Суперкубок.
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Источник: инстаграм «Локомотива»