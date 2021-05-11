Президент «Оренбурга»: «Стадион у нас есть, он в хорошем состоянии. Попросил пресс-службу заглянуть в каждый унитаз»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о ситуации с прохождением лицензирования для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Мы направили апелляцию, пока ничего не происходит. Мы имеем совершенно четкую позицию по вопросу реконструкции трибун нашего стадиона. Стадион у нас есть, он в хорошем состоянии.

Кому-то выгодно преподносить, что у нас всe очень плохо с раздевалками. В связи с этим мы специально распространили ролик. Извините за такое выражение, но я специально попросил пресс-службу заглянуть в каждый унитаз, чтобы показать, в каком всe состоянии.

Вопрос с раздевалками спорный – кому-то они кажутся маленькими, кому-то нормальными, но проблем там нет.

Мы ждем, что в решении 12 мая возобладает спортивный принцип. Мы прошли этот тяжелый для команды путь, она выполнила задачи и вышла напрямую в РПЛ. Есть президиум лиги, инстанции, будем пробиваться.

Мы активно занимаемся стадионом с 2020 года. На сегодняшний день у нас есть проект, источники финансирования. Мы начнем работу в июне. Мы должны закрыть четыре угла трибунами. Во всем остальном у нас комфорт. У нас не было отрицательных мнений со стороны команд, которые у нас играли», – сказал Еремякин.