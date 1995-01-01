Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Президент «Оренбурга»: «Стадион у нас есть, он в хорошем состоянии. Попросил пресс-службу заглянуть в каждый унитаз»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о ситуации с прохождением лицензирования для участия в следующем сезоне РПЛ.

    «Мы направили апелляцию, пока ничего не происходит. Мы имеем совершенно четкую позицию по вопросу реконструкции трибун нашего стадиона. Стадион у нас есть, он в хорошем состоянии.

    Кому-то выгодно преподносить, что у нас всe очень плохо с раздевалками. В связи с этим мы специально распространили ролик. Извините за такое выражение, но я специально попросил пресс-службу заглянуть в каждый унитаз, чтобы показать, в каком всe состоянии.

    Вопрос с раздевалками спорный – кому-то они кажутся маленькими, кому-то нормальными, но проблем там нет.

    Мы ждем, что в решении 12 мая возобладает спортивный принцип. Мы прошли этот тяжелый для команды путь, она выполнила задачи и вышла напрямую в РПЛ. Есть президиум лиги, инстанции, будем пробиваться.

    Мы активно занимаемся стадионом с 2020 года. На сегодняшний день у нас есть проект, источники финансирования. Мы начнем работу в июне. Мы должны закрыть четыре угла трибунами. Во всем остальном у нас комфорт. У нас не было отрицательных мнений со стороны команд, которые у нас играли», – сказал Еремякин.

    • Клубу отказываются выдавать лицензию, поскольку стадион «Газовик» не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.
    • Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в РПЛ в виде исключения.
    • До 12 мая «Оренбургу» нужно исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85465
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru