«Спартак» финиширует в топ-3 РПЛ впервые с 2018 года. Для выхода в ЛЧ команде нужно не проиграть «Ахмату»

бло, впервые с 2018 года, а так подали как будто пол века так высоко не забирались)))
Благодаря домашней победе над «Химками» (2:1) «Спартак» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Команда Доменико Тедеско уже точно не опустится ниже третьей строчки. Москвичи финишируют в топ-3 чемпионата впервые с 2018 года.
Чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон, «Спартаку» нужно не проиграть «Ахмату» в 30-м туре. Поражение тоже может устроить при условии потери очков «Локомотивом».
- Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 16 мая.
- «Спартак» не играл в групповом этапе ЛЧ с сезона-2017/18.