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    «Спартак» финиширует в топ-3 РПЛ впервые с 2018 года. Для выхода в ЛЧ команде нужно не проиграть «Ахмату»

    Благодаря домашней победе над «Химками» (2:1) «Спартак» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Команда Доменико Тедеско уже точно не опустится ниже третьей строчки. Москвичи финишируют в топ-3 чемпионата впервые с 2018 года.

    Чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон, «Спартаку» нужно не проиграть «Ахмату» в 30-м туре. Поражение тоже может устроить при условии потери очков «Локомотивом».

    • Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 16 мая.
    • «Спартак» не играл в групповом этапе ЛЧ с сезона-2017/18.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1620

      acor94 5 минут назад

      бло, впервые с 2018 года, а так подали как будто пол века так высоко не забирались)))

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      Рейтинг: +5418

      Томик 12 минут назад

      Поражение "не устроит"!!!

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      Рейтинг: +1497

      Semushkin Roman Valerievi 12 минут назад

      В квалификацию ЛЧ, а не в основной турнир. Там два тура ещё. 6 игр. Есть огромные сомнения что российский клуб сможет пройти эту квалификацию.

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      Рейтинг: +5418

      Томик > Semushkin Roman Valerievi 10 минут назад

      Да какая разница, есть сомнения или нет и какие. Главное - второе место. И чтобы именно "Спартак" пытался это сделать.

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      Рейтинг: +17156

      DVOK68 33 минуты назад

      Владик Радимов....ау-уууууууу
      Где ты,больной мальчик?

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      Рейтинг: +251

      Октавиус > DVOK68 26 минут назад

      кстати да, Уткин выиграл спор у Радимова

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