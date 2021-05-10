«Спартак» финиширует в топ-3 РПЛ впервые с 2018 года. Для выхода в ЛЧ команде нужно не проиграть «Ахмату»

Благодаря домашней победе над «Химками» (2:1) «Спартак» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Команда Доменико Тедеско уже точно не опустится ниже третьей строчки. Москвичи финишируют в топ-3 чемпионата впервые с 2018 года.

Чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон, «Спартаку» нужно не проиграть «Ахмату» в 30-м туре. Поражение тоже может устроить при условии потери очков «Локомотивом».