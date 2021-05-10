Капелло – о «Ювентусе» после 0:3 с «Миланом»: «И это команда Суперлиги?»

Прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче 35-го тура Серии А с «Миланом» (0:3).

«Это настоящий крах. «Ювентус» не показал ничего. В первом тайме команда просто не вышла на поле, не было никаких идей. Конечно, в этом есть заслуга «Милана», они не делали ничего сложного.

«Ювентус» пытался прессинговать, но делал это без агрессии и ни разу не вернул себе мяч. В первом тайме они сделали огромное количество неточных передач. Глядя на это, задаешься вопросом: «И это команда Суперлиги?» – сказал Капелло.