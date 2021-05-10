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    Капелло – о «Ювентусе» после 0:3 с «Миланом»: «И это команда Суперлиги?»

    Прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче 35-го тура Серии А с «Миланом» (0:3).

    «Это настоящий крах. «Ювентус» не показал ничего. В первом тайме команда просто не вышла на поле, не было никаких идей. Конечно, в этом есть заслуга «Милана», они не делали ничего сложного.

    «Ювентус» пытался прессинговать, но делал это без агрессии и ни разу не вернул себе мяч. В первом тайме они сделали огромное количество неточных передач. Глядя на это, задаешься вопросом: «И это команда Суперлиги?» – сказал Капелло.

    • «Ювентус» опустился на 5-е место в Серии А.
    • «Милан» прервал десятилетнюю серию без побед в гостевых матчах с «Ювентусом».

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1968

      Чермындыр 7 минут назад

      Милан вроде тоже команда суперлиги, не?

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      Рейтинг: +12718

      Garrincha58 1 час назад

      вообще не должно быть никакой супер лиги а если хотят то пусть между собой играют весь год может им надоест

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