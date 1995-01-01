Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    «Мутко против»: Леонченко предупредил совет директоров «Локомотива», что клуб может лишиться лицензии РФС

    У «Локомотива» в ближайшие годы могут быть проблемы с финансированием. Об этом написал источник.

    «Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко предупредил совет директоров о риске неполучения лицензии РФС в ближайшие годы, если финансовая ситуация не изменится. Дело в том, что по прогнозам на счету «железнодорожников» к концу 2021 года может образоваться дыра в 2 миллиарда рублей. Особенно риск возрастeт, если клуб вообще не попадeт в еврокубки.

    Дело в том, что в этом году доходы клуба могут сильно уменьшиться (например «железнодорожники» недополучат почти 2 миллиарда рублей по сравнению с прошлым сезоном если не попадут в ЛЧ).

    Кроме того, немного возросли расходы по операционной деятельности, а также миллиард рублей ушeл на погашение старых кредитов. Немного скрасила картину продажа Алексея Миранчука, но этого пока недостаточно. Кроме того, добавились траты на ремонт инфраструктуры.

    В итоге, если ничего не изменится, к концу года в кассе «Локо» по прогнозам руководства останется «минус 2 миллиарда 130 миллионов рублей». По мнению гендиректора клуба, это приведeт к тому, что клуб в лучшем случае просто не сможет покупать новых игроков, а в худшем – существует риск неполучения лицензии», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • «Локомотив» может попасть в Лигу чемпионов, даже если проиграет в последнем туре «Уралу».
    • 12 мая «Локомотив» сыграет в финале Кубка России против «Крыльев Советов».
    • Леонченко возглавил клуб зимой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Pupsspb 6 минут назад

      А цены на билеты РЖД растут как на дрожжах ..... Живите по средствам и все получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6218

      Рубинище 1 час назад

      Пусть учатся играть по средствам, и берут профессионалов в управление. Ростов, Рубин-наглядный пример. Платят бешеные лички, а потом в минусах-кто в этом виноват? ЛЧ Спартак уже не отдаст (конечно от поросят можно чего угодно ожидать, но Химки то уж обыграют) , ничья с Динамо похоронили её для железнодорожников. а стоит оступится с Уралом то и топ3 не видать, Рубин и Сочи там на пятки наступают. Николич и так сделал всё невозможное-суперская работа.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3128

      neim > Рубинище 1 час назад

      С языка снял мои мысли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4871

      BarStep 1 час назад

      Есть вариант "Б"..
      Можно (нужно) переехать в другой город (например в Ярославль к коллегам из ХК Локомотив)..
      И будет всем ОК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3520

      Из Твери Леха 1 час назад

      Путейцы, машинисты, проводники ну и пассажиры скинутся сиротам за пропитание. Не допустим, чтобы татуированный пи...Смолов голодал! Так же как и Эдер!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4871

      BarStep > Из Твери Леха 1 час назад

      Следите за преобразованиями МПС в РЖД..
      Из перечисленных - в РЖД сейчас только путейцы и частично (20-30%) машинистов/помощников осталось..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7759

      NewLife 2 часа назад

      Не страшно, поднимут ж.д. тарифы, делов то, привыкать что ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Forvard47 2 часа назад

      ну так продавайте летом второго миранчука, смолова, баринова, мухина, и всех кто хоть что то да стоит.. и играйте казанкой пару лет и все.. не думаю что ваша казанка вылетит из лиги если будут играть еще пару опытных бойцов которые достанутся за дешево. да ек минус ну так сами виноваты

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2147

      swot1205 3 часа назад

      Э-эффективный, Л-лохомотив

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5659

      vladik12 3 часа назад

      Помер Максим - да и хрен с ним.
      Не знаю, кто может болеть за "Локомотив", кроме постаревших пубертатных студенток, основавших в нулевые знаменитое фан-движение "Димочка-Диниярчик".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1036

      Радио1000шумеров > vladik12 2 часа назад

      Вообще-то при Семине Локомотив хорошо отжигал, например, натянул Интер в Лиге Чемпионов 3-0, вышел из группы и проиграл Монако только за счет гола на выезде.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +404

      Aleksey! > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Да смысл ему объяснять ?! Он демонстрирует отсутсвие культуры болельщика. Лишь бы оскорбить. Не связывайся. Смысла нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7020

      GoLenaStop 3 часа назад

      Опять орган лицензирования в действии?
      Когда уже кончит и успокоится?
      Ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      GM 3 часа назад

      Если в ЛЧ попадут, то отобьют, скорее всего, а если в ЛЕ (ЛК) то придется что-то придумывать. Но вывернуться, можно не сомневаться. В крайнем случае, сделают упор на молодежь, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и опустятся в середину турнирной таблицы...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85421
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru