«Мутко против»: Леонченко предупредил совет директоров «Локомотива», что клуб может лишиться лицензии РФС

У «Локомотива» в ближайшие годы могут быть проблемы с финансированием. Об этом написал источник.

«Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко предупредил совет директоров о риске неполучения лицензии РФС в ближайшие годы, если финансовая ситуация не изменится. Дело в том, что по прогнозам на счету «железнодорожников» к концу 2021 года может образоваться дыра в 2 миллиарда рублей. Особенно риск возрастeт, если клуб вообще не попадeт в еврокубки.

Дело в том, что в этом году доходы клуба могут сильно уменьшиться (например «железнодорожники» недополучат почти 2 миллиарда рублей по сравнению с прошлым сезоном если не попадут в ЛЧ).

Кроме того, немного возросли расходы по операционной деятельности, а также миллиард рублей ушeл на погашение старых кредитов. Немного скрасила картину продажа Алексея Миранчука, но этого пока недостаточно. Кроме того, добавились траты на ремонт инфраструктуры.

В итоге, если ничего не изменится, к концу года в кассе «Локо» по прогнозам руководства останется «минус 2 миллиарда 130 миллионов рублей». По мнению гендиректора клуба, это приведeт к тому, что клуб в лучшем случае просто не сможет покупать новых игроков, а в худшем – существует риск неполучения лицензии», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».