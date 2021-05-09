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  • «Мутко против»: Леонченко предупредил совет директоров «Локомотива», что клуб может лишиться лицензии РФС

«Мутко против»: Леонченко предупредил совет директоров «Локомотива», что клуб может лишиться лицензии РФС

9 мая 2021, 12:27
37

У «Локомотива» в ближайшие годы могут быть проблемы с финансированием. Об этом написал источник.

«Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко предупредил совет директоров о риске неполучения лицензии РФС в ближайшие годы, если финансовая ситуация не изменится. Дело в том, что по прогнозам на счету «железнодорожников» к концу 2021 года может образоваться дыра в 2 миллиарда рублей. Особенно риск возрастeт, если клуб вообще не попадeт в еврокубки.

Дело в том, что в этом году доходы клуба могут сильно уменьшиться (например «железнодорожники» недополучат почти 2 миллиарда рублей по сравнению с прошлым сезоном если не попадут в ЛЧ).

Кроме того, немного возросли расходы по операционной деятельности, а также миллиард рублей ушeл на погашение старых кредитов. Немного скрасила картину продажа Алексея Миранчука, но этого пока недостаточно. Кроме того, добавились траты на ремонт инфраструктуры.

В итоге, если ничего не изменится, к концу года в кассе «Локо» по прогнозам руководства останется «минус 2 миллиарда 130 миллионов рублей». По мнению гендиректора клуба, это приведeт к тому, что клуб в лучшем случае просто не сможет покупать новых игроков, а в худшем – существует риск неполучения лицензии», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • «Локомотив» может попасть в Лигу чемпионов, даже если проиграет в последнем туре «Уралу».
  • 12 мая «Локомотив» сыграет в финале Кубка России против «Крыльев Советов».
  • Леонченко возглавил клуб зимой.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (37)
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Skull_Boy
1620552846
А может просто закроем лигу и пусть играют Зенит, Сочи, Урал и Оренбург
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Ziklop
1620553813
у Крылья Советов долги в два раза меньше.
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vladik12
1620554986
Помер Максим - да и хрен с ним. Не знаю, кто может болеть за "Локомотив", кроме постаревших пубертатных студенток, основавших в нулевые знаменитое фан-движение "Димочка-Диниярчик".
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swot1205
1620555317
Э-эффективный, Л-лохомотив
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Из Твери Леха
1620559647
Путейцы, машинисты, проводники ну и пассажиры скинутся сиротам за пропитание. Не допустим, чтобы татуированный пи...Смолов голодал! Так же как и Эдер!
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Рубинище
1620562165
Пусть учатся играть по средствам, и берут профессионалов в управление. Ростов, Рубин-наглядный пример. Платят бешеные лички, а потом в минусах-кто в этом виноват? ЛЧ Спартак уже не отдаст (конечно от поросят можно чего угодно ожидать, но Химки то уж обыграют) , ничья с Динамо похоронили её для железнодорожников. а стоит оступится с Уралом то и топ3 не видать, Рубин и Сочи там на пятки наступают. Николич и так сделал всё невозможное-суперская работа.
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Pupsspb
1620565828
А цены на билеты РЖД растут как на дрожжах ..... Живите по средствам и все получится
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subbotaspartak
1620567489
12 тыщ плацкарт от Новокузнецка до Питера. Зимой на самолете за 4500 долетел.
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ГенГриг
1620570344
А поскромнее попробуйте, и все сойдется. И вообще лучше в медицину и образование вкладывайте. Неправильно как то. футболисты миллионеры, а врачи и учителя бедствуют. Разгоните легов, наберите наших пацанов,хуже не будет. Это всех клубов касается.
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Красногорск_Фан
1620643016
Пиз еж. Рассчитанный на простаков. Алексей Миранчук продали - €14,5 . Покупки: Камано €5,5 Лисакович €1,0. Зе Луиш €7,0 . Что заработали (считаем)? Куй от гульки. Гении коммерции лять. Хочется спихнуть непрофильный актив? Вот в это верю. Любая большая структура имеет свои клубы и клубчики. Норникель, велесттрой и так далее. И каждый год рассуждает на фига это нам. Однажды был на совещании где эта тема как раз обсуждалась.
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