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    Гвардиола – о поражении от «Челси»: «Манчестер Сити» играл лучше»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Лондонцы забили в компенсированное время второго тайма.

    «Челси» – топ-команда, но мы играли лучше. Всe складывалось удачно, но затем они забили. Через три недели мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Этот матч станет для нас уроком перед предстоящей встречей», – цитирует Гвардиолу «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports.

    • В случае победы над «Челси» «Манчестер Сити» досрочно стал бы чемпионом Англии.
    • Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая.
    • «Челси» под руководством Томаса Тухеля обыграл «Манчестер Сити» 2 раза подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1465

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Играли на контратаках, пропустили 5 голов(это я с оффсайдными), получили липовый пенальти и забили после нарушения - "Сити был лучше"))) И это ещё челси без Маунта и Чилвела играли...А второй тайм так вообще Челси знатно отвозил сити

      1
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      Рейтинг: +1122

      Maxi_7 > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      1.С каких пор на голы с офсайдов вообще кто-то внимание обращает? Может еще все голы после свистка будем считать, когда по пустым бьют?
      2. Пенальти абсолютно по делу - было акцентированное движение руки в сторону плеча достаточной силы чтобы развернуть игрока. И вообще какие вопросы к пенальти в эпоху ВАР? Этот эпизод смотрели несколько судей под разными углами.
      3.Сити играл полудублем - играли нынешние резервиты - Агуэро, Стрелинг, Жезус, Торрес, Менди, Аке... очем вообще речь, друг?)

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      Рейтинг: +1306

      Ziklop 2 часа назад

      в финале ЛЧ выиграйте , там такие оправдания : "мы играли лучше, но проиграли" не катят.

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