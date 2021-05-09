Гвардиола – о поражении от «Челси»: «Манчестер Сити» играл лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Лондонцы забили в компенсированное время второго тайма.
«Челси» – топ-команда, но мы играли лучше. Всe складывалось удачно, но затем они забили. Через три недели мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Этот матч станет для нас уроком перед предстоящей встречей», – цитирует Гвардиолу «Матч ТВ» со ссылкой на Sky Sports.
- В случае победы над «Челси» «Манчестер Сити» досрочно стал бы чемпионом Англии.
- Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая.
- «Челси» под руководством Томаса Тухеля обыграл «Манчестер Сити» 2 раза подряд.
Источник: «Матч ТВ»