РПЛ. «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» и вытеснил «Спартак» из зоны Лиги чемпионов

«Динамо» не забило в третьем матче подряд. В предпоследнем туре команда Сандро Шварца сыграла вничью с «Локомотивом».

«Локомотив» продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов, но для этого он должен ждать потерь от «Спартака».

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Магкеев, 18), Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Зе Луиш (Лисакович, 81), Камано (Смолов, 46).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин (Нойштедтер, 76), Лесовой (Н'Жи, 86), Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин (Грулев, 46).

Предупреждения: Жемалетдинов, 27; Живоглядов, 83 – Тюкавин, 15; Захарян, 18; Ордец, 31.

Удаления: нет – Ордец, 74 (вторая ж.к.).

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