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РПЛ. «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» и вытеснил «Спартак» из зоны Лиги чемпионов

8 мая 2021, 18:23
43

«Динамо» не забило в третьем матче подряд. В предпоследнем туре команда Сандро Шварца сыграла вничью с «Локомотивом».

«Локомотив» продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов, но для этого он должен ждать потерь от «Спартака».

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Магкеев, 18), Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Зе Луиш (Лисакович, 81), Камано (Смолов, 46).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин (Нойштедтер, 76), Лесовой (Н'Жи, 86), Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин (Грулев, 46).

Предупреждения: Жемалетдинов, 27; Живоглядов, 83 – Тюкавин, 15; Захарян, 18; Ордец, 31.

Удаления: нет – Ордец, 74 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Спартак
Комментарии (43)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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slavа0508
1620487516
В нужный момент Локо пробуксовку дал,,,,Отличный шанс для Спартака,,,
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PAREVG.
1620487578
Ничья, которая не нужна никому, разве только Спартаку и Сочи.
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Красногорск_Фан
1620487710
Унылая пора, унылая игра ))))))))))))) любители гениального тренера Николича время ваших завываний об этом гение тактики, который гениально настраивает на решающие матчи. Я вот лично не понимал кто чем на поле в Локомотиве занят. Ни мысли, не вдохновения. Игра в пользу Спартака ! Если вот КС выдерет Локомотив в кубке уже не расстроюсь. С такой игрой поделом!!
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Боцман59rus
1620487722
Я так и не понял, что хотели Динамо, бегали много, сил море, но осмысленных действий ноль. Такую энергию и все мимо кассы
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rash1959
1620487896
Никого он не "вытеснил', локомотив сам выбросился из зоны ЛЧ.
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GoLenaStop
1620487898
А, Рубин - это было круто!!! А, кочегары сыграли просто никак... Столько шансов упустили... Спасибо всем командам за игру!
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deinego77@yandex.ru
1620487942
Спартаку удачи! И победы ! На локо мы два года смотрим в ЛЧ - неинтересно.
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belarus-gomel
1620488064
Дзюбе можно оттолкнуть и гол забить, а Камано нельзя... это из-за цвета кожи или гражданства так правила меняются за неделю?????
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ivany4
1620491371
Без упоминания Спартака в заголовке - никуда. Иначе никто эту хрень никто читать не будет.)))
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Hektor 84
1620494340
Почему нельзя написать вышел на второе место, обязательно в каждую новость приплетают Спартак!
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