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    РПЛ. «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» и вытеснил «Спартак» из зоны Лиги чемпионов

    «Динамо» не забило в третьем матче подряд. В предпоследнем туре команда Сандро Шварца сыграла вничью с «Локомотивом».

    «Локомотив» продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов, но для этого он должен ждать потерь от «Спартака».

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Магкеев, 18), Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Зе Луиш (Лисакович, 81), Камано (Смолов, 46).

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин (Нойштедтер, 76), Лесовой (Н'Жи, 86), Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин (Грулев, 46).

    Предупреждения: Жемалетдинов, 27; Живоглядов, 83 – Тюкавин, 15; Захарян, 18; Ордец, 31.

    Удаления: нет – Ордец, 74 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии31
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      Рейтинг: +7864

      ivany4 43 минуты назад

      Без упоминания Спартака в заголовке - никуда.
      Иначе никто эту хрень никто читать не будет.)))

      2
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      Рейтинг: +12704

      Garrincha58 1 час назад

      теперь точно Спартак второй

      3
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      ...
      Рейтинг: +3664

      rash1959 > Garrincha58 1 час назад

      Сплюнь!

      2
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      Рейтинг: +10838

      paracetamol 1 час назад

      Игра была равна, играли два на-на! Стыдуха.

      0
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      Рейтинг: +559

      belarus-gomel 1 час назад

      Дзюбе можно оттолкнуть и гол забить, а Камано нельзя... это из-за цвета кожи или гражданства так правила меняются за неделю?????

      0
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      Рейтинг: +7093

      житель СПб 1 час назад

      Да... результат не для Локо. Похоже, матч с Зенитом прервал его счастливую серию не на 1 игру. Имея такой подбор игроков и 15 минут преимущества в игроках - надо было забивать! А на деле в последние 2 минуты больше атаковало Динамо. Так ому победа была нужнее больше?!

      2
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      Рейтинг: +649

      Vepras 1 час назад

      Спартак свое вернет

      4
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      Рейтинг: +2401

      minaev23 1 час назад

      Спартаку удачи! И победы ! На локо мы два года смотрим в ЛЧ - неинтересно.

      6
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      Рейтинг: +559

      belarus-gomel > minaev23 1 час назад

      на зенит смотреть любо-дорого наверное?????

      1
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      Рейтинг: +559

      belarus-gomel > minaev23 1 час назад

      единственный российский клуб, на который можно было посмотреть в еврокубках в последнее время - это Краснодар....

      4
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      Рейтинг: +2401

      minaev23 > belarus-gomel 1 час назад

      Вот Краснодар молодцы ! Есть у них и школа своя и молодые игроки есть немного но они есть в отличии от других толстосумов . Не получается пока в Европе но это пока . Главное есть развитие и понимание .

      3
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      Рейтинг: +2401

      minaev23 > belarus-gomel 1 час назад

      Какой нах... зенит??????????????? Ты смеёшься???????????????????????? 2021 группа максимум 3 место в ЛЧ если 4 теже сопли и оправдания что и прошлые два сезона

      2
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      Рейтинг: +12704

      Garrincha58 > minaev23 1 час назад

      где эти игроки? что то я их не наблюдал когда они играли в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +7011

      GoLenaStop 1 час назад

      А, Рубин - это было круто!!!
      А, кочегары сыграли просто никак... Столько шансов упустили...
      Спасибо всем командам за игру!

      6
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      Рейтинг: +3664

      rash1959 1 час назад

      Никого он не "вытеснил', локомотив сам выбросился из зоны ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +22083

      Боцман59rus 1 час назад

      Я так и не понял, что хотели Динамо, бегали много, сил море, но осмысленных действий ноль.
      Такую энергию и все мимо кассы

      6
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