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    Соболев: «Мне до Левандовски очень далеко»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры форварда «Баварии» Роберта Левандовски, с которым его сравнивают.

    – Доменико [Тедеско] не раз сравнивал тебя с Левандовски из «Баварии». Говорил, что мюнхенцы без поляка – другая команда, «Спартак» без Соболева – тоже.

    – Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым. Но начинаешь анализировать – и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье.

    Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно.

    Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное.

    • В текущем сезоне 24-летний Соболев забил 14 мячей и сделал 3 ассиста в 22 играх.
    • 32-летний Левандовски за указанный период отличился 43 голами и 8 результативными передачами в 37 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5162

      Cleaner 42 минуты назад

      Дереву никогда не стать Футболистом. Соболев, тебе даже Дзюбой никогда не стать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      прабабушка краба 51 минуту назад

      всё правильно говорит. не зря дельфины - самые умные млекопитающие после человека

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24023

      пьяныйхоровод 53 минуты назад

      Ты вроде на Неймара ровняешься .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2446

      Nerlinger > пьяныйхоровод 46 минут назад

      Только в самом худшем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2446

      Nerlinger 1 час назад

      Зато до пловчихи Ефимовой близко. Иди в прыжки с трамплина

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      Рейтинг: +5162

      Cleaner > Nerlinger 40 минут назад

      Какая пловчиха? Актеришка второго состава из сельского дома культуры.

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      Рейтинг: +249

      Октавиус 1 час назад

      Мы это видим по статистике)

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      Рейтинг: +7861

      ivany4 2 часа назад

      Зато есть к чему стремиться и повод для активной работы.

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