Соболев: «Мне до Левандовски очень далеко»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры форварда «Баварии» Роберта Левандовски, с которым его сравнивают.
– Доменико [Тедеско] не раз сравнивал тебя с Левандовски из «Баварии». Говорил, что мюнхенцы без поляка – другая команда, «Спартак» без Соболева – тоже.
– Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым. Но начинаешь анализировать – и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье.
Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно.
Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное.
- В текущем сезоне 24-летний Соболев забил 14 мячей и сделал 3 ассиста в 22 играх.
- 32-летний Левандовски за указанный период отличился 43 голами и 8 результативными передачами в 37 матчах.
Источник: Официальный сайт «Спартака»