Соболев: «Мне до Левандовски очень далеко»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры форварда «Баварии» Роберта Левандовски, с которым его сравнивают.

– Доменико [Тедеско] не раз сравнивал тебя с Левандовски из «Баварии». Говорил, что мюнхенцы без поляка – другая команда, «Спартак» без Соболева – тоже.

– Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает, все кажется очень простым. Но начинаешь анализировать – и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье.

Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно.

Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное.