Газизов: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах попросить защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привезти трофей Лиги чемпионов в Уфу, если его команда станет победителем турнира.
«Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.
Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас», – сказал Газизов.
- Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
- «Сити» в финале ЛЧ сыграет с «Челси».
- Решающий матч состоится 29 мая в Стамбуле.
Источник: Sport24