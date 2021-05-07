Газизов: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах попросить защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привезти трофей Лиги чемпионов в Уфу, если его команда станет победителем турнира.

«Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.

Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас», – сказал Газизов.