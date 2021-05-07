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  • Газизов: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

Газизов: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

7 мая 2021, 18:50
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах попросить защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привезти трофей Лиги чемпионов в Уфу, если его команда станет победителем турнира.

«Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.

Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас», – сказал Газизов.

  • Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
  • «Сити» в финале ЛЧ сыграет с «Челси».
  • Решающий матч состоится 29 мая в Стамбуле.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Уфа Манчестер Сити Зинченко Александр Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Fusballer
1620403194
Лучше Гвардиолу в Спартак привезти.
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portero
1620403675
Да ну... везут на Родину. Ему в Украине проблем создадут много, если попытается привезти в Уфу.
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_Marqella_
1620409797
Попросить то можно, только он не повезёт его в Уфу....
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САДЫЧОК
1620451482
Газиззов -ты Уфу в пердив отправил .О , чём ты думаешь ? ...Ну , да , как бы ещё кого нибудь ограбить....
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paracetamol
1620454227
Ты, Газиз, Зинченку воспитал что-ли? Просто удачно перепродал, спекульнул то-есть!
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