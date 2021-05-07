Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Газизов: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах попросить защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привезти трофей Лиги чемпионов в Уфу, если его команда станет победителем турнира.

    «Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.

    Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас», – сказал Газизов.

    • Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
    • «Сити» в финале ЛЧ сыграет с «Челси».
    • Решающий матч состоится 29 мая в Стамбуле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2965

      _Marqella_ 11 минут назад

      Попросить то можно, только он не повезёт его в Уфу....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12616

      KLIM777 1 час назад

      Газизов тупорылый до невозможности

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47191

      portero 1 час назад

      Да ну... везут на Родину. Ему в Украине проблем создадут много, если попытается привезти в Уфу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3624

      Fusballer 2 часа назад

      Лучше Гвардиолу в Спартак привезти.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru