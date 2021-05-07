«МЮ» и «Рома» выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков

«Манчестер Юнайтед» прошел «Рому» в 1/2 финала Лиги Европы.
Команды забили 13 голов в двух матчах. В Англии победили манкунианцы со счетом 6:2, а в Италии – римляне со счетом 3:2.
Это второй по результативности полуфинал в истории еврокубков.
Больше мячей было забито только в противостоянии «Айнтрахта» и «Рейнджерс» в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов в 1960 году.
- 61 год назад немцы и шотландцы отличились 16 раз на двоих.
- Команда из Франкфурта на своем поле выиграла со счетом 6:1, а в гостях – 6:3.
Источник: Opta