«МЮ» и «Рома» выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков

«Манчестер Юнайтед» прошел «Рому» в 1/2 финала Лиги Европы.

Команды забили 13 голов в двух матчах. В Англии победили манкунианцы со счетом 6:2, а в Италии – римляне со счетом 3:2.

Это второй по результативности полуфинал в истории еврокубков.

Больше мячей было забито только в противостоянии «Айнтрахта» и «Рейнджерс» в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов в 1960 году.