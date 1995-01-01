Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «МЮ» и «Рома» выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков

    «Манчестер Юнайтед» прошел «Рому» в 1/2 финала Лиги Европы.

    Команды забили 13 голов в двух матчах. В Англии победили манкунианцы со счетом 6:2, а в Италии – римляне со счетом 3:2.

    Это второй по результативности полуфинал в истории еврокубков.

    Больше мячей было забито только в противостоянии «Айнтрахта» и «Рейнджерс» в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов в 1960 году.

    • 61 год назад немцы и шотландцы отличились 16 раз на двоих.
    • Команда из Франкфурта на своем поле выиграла со счетом 6:1, а в гостях – 6:3.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85385
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru