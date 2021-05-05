«Приятный вечер в отличной компании». Малиновский выложил фото с Миранчуком и Коваленко

Полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому вчера исполнилось 28 лет.
Украинец отметил день рождения в компании одноклубников Алексея Миранчука и Виктора Коваленко.
«28. Приятный вечер в отличной компании», – подписал совместное фото Малиновский.
- Малиновский провел 31 матч в текущем сезоне Серии А, забил 6 голов и отдал 10 ассистов.
- Миранчук забил 3 гола и отдал ассист в 21 матче.
- Коваленко выходил на поле лишь однажды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Руслана Малиновского