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    Данни: «Счастлив за «Зенит» и Семака! Клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд»

    Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поздравил клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством.

    «Я очень счастлив за «Зенит» и Семака! Надеюсь, они смогут продолжать в таком же духе ещe многие годы. Верю, что клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд. Поздравляю команду и фанатов с очередным титулом. Всех обнимаю», – сказал Данни.

    • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
    • Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

    «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после третьего подряд чемпионства

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -434

      Аден 1 час назад

      бЗенит клубишко без истории. Газпром чемпион.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4333

      Павелий 1 час назад

      Клуб - нет. Газпром - да.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6786

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Может шесть и больше, пока ещё есть время.
      Всё держится на "нулевом".
      Отойдёт от дел , сменятся руководители Газпрома и накроется Зенит медным тазом.
      "Народное достояние" - это ваша корова и вы её доите.
      С этим не поспоришь.

      3
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      Рейтинг: +2768

      neveldomha 3 часа назад

      И тебя, Мигель, с победой! Легенда.

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