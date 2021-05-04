Данни: «Счастлив за «Зенит» и Семака! Клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поздравил клуб из Санкт-Петербурга с чемпионством.

«Я очень счастлив за «Зенит» и Семака! Надеюсь, они смогут продолжать в таком же духе ещe многие годы. Верю, что клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд. Поздравляю команду и фанатов с очередным титулом. Всех обнимаю», – сказал Данни.

«Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.

Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ.

Команда стала семикратным чемпионом России.

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после третьего подряд чемпионства