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Главные новости дня. Влашич может пропустить Евро-2020, «Бока Хуниорс» заинтересован в Рондоне

1 мая 2021, 23:13

ESPN: Сарри договорился с «Ромой».

Левандовски может перейти в «Реал» за 60 миллионов.

Sport.es: Неймар – приоритетная цель «Барселоны» на лето.

Fichajes: «Бока Хуниорс» после срыва трансфера Кавани переключился на Рондона.

РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА и осталась в зоне вылета, москвичи не победили четвертый раз подряд.

Федотов: «На 86-й минуте в ворота «Уфы» не назначили пенальти».

Влашич получил травму в матче с «Уфой» и заплакал. Он может пропустить Евро-2020.

«Ростов»: «Завтра произойдет важное событие в жизни клуба. Следите за новостями».

РПЛ. Заболотный принес «Сочи» гостевую победу над «Краснодаром».

«Ювентус» впервые за десять лет не возьмет скудетто.

Источник: Бомбардир.ру
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