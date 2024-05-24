Михаил Кержаков сказал, чего ждет от «Ростова» в 30-м туре

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 30‑го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что соперник приедет в Санкт-Петербург играть на победу, а не отбывать номер.

– Будете следить за матчем в Краснодаре?

– Информация, думаю, в любом случае, будет просачиваться. В перерыве точно – хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе.

– Может ли эта информация как‑то влиять на вас?

– Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришел полный стадион.

– Будет ли мотивация у «Ростова»?

– «Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них по моим наблюдениям немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу.