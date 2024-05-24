Михаил Кержаков сказал, чего ждет от «Ростова» в 30-м туре

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 30‑го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что соперник приедет в Санкт-Петербург играть на победу, а не отбывать номер.
– Будете следить за матчем в Краснодаре?
– Информация, думаю, в любом случае, будет просачиваться. В перерыве точно – хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе.
– Может ли эта информация как‑то влиять на вас?
– Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришел полный стадион.
– Будет ли мотивация у «Ростова»?
– «Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них по моим наблюдениям немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу.
- «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Динамо» (56), третьим идет «Краснодар» (53).
- Петербуржцы выиграют чемпионский титул в случае победы над ростовчанами и гостевого поражения москвичей от «быков».
- Игры пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.