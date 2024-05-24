Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Михаил Кержаков сказал, чего ждет от «Ростова» в 30-м туре

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 30‑го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что соперник приедет в Санкт-Петербург играть на победу, а не отбывать номер.

    – Будете следить за матчем в Краснодаре?

    – Информация, думаю, в любом случае, будет просачиваться. В перерыве точно – хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе.

    – Может ли эта информация как‑то влиять на вас?

    – Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришел полный стадион.

    – Будет ли мотивация у «Ростова»?

    «Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них по моим наблюдениям немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу.

    • «Зенит» с 54 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Динамо» (56), третьим идет «Краснодар» (53).
    • Петербуржцы выиграют чемпионский титул в случае победы над ростовчанами и гостевого поражения москвичей от «быков».
    • Игры пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.

    Новости по теме
    Дуглас Сантос рассказал о своей вере в чемпионский титул «Зенита»
    Бывший тренер «Зенита» сказал, что отпугивает многих игроков от перехода в команду 4
    Колосков прокомментировал слова Халка о проблемах с российскими игроками 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+