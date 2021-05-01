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  • РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА и осталась в зоне вылета, москвичи не победили четвертый раз подряд

РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА и осталась в зоне вылета, москвичи не победили четвертый раз подряд

1 мая 2021, 18:26
34

«Уфа» вела в счете против ЦСКА в гостях, но упустила преимущество. У москвичей забил форвард Федор Чалов.

Уфимцы продолжают идти в зоне вылета. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед.

Чалов забил в РПЛ впервые в 2021 году.

ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 46), Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич (Чалов, 46), Сигурдссон (Кучаев, 46), Эджуке, Рондон.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Голубев, 46 (Аликин, 90)), Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк (Бизоза, 74), Жамалетдинов (Урунов, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).

Предупреждения: нет – Мрзляк, 64; Голубев, 88; Урунов, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (34)
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portero
1619883160
Что-то поведя 1:0 Стукалов затормозил с заменами... начал играть на удержание счёта и еле удержали...
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CSKA57
1619883177
Очень слабая игра ЦСКА. Что с Влашичем, что без него.
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Skull_Boy
1619883191
ЦСКА в нереальной жопе
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Рубинище
1619883344
Слуцкий вот показал, как более именитого соперника, прямого конкурента, дома обыгрывать.
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Nerlinger
1619883562
ЦСКА сравнялся классом с Уфой !!! Состав надо менять !!!
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CSKA57
1619883837
Больно смотреть на то, что осталось от некогда успешной команды. Думаю, что вина тут всех - руководства, тренерского состава и футболистов. Однозначно, нужно кардинально все менять.
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B.G.
1619884588
Мне не понятно назначение Олича на пост гл.тр.
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житель СПб
1619884862
Да, действительно больно за ЦСКА.... Теперь он уже вряд ли поучаствует в борьбе за 2 место. Ну и что - Олич? Ведь практически все сомневались в целесообразности этого назначения... Правильно тут пишут - уровень игры от Уфы сегодня не отличался...
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derrik2000
1619884927
В очередной раз убедился в "космическом таланте" Остона Урунова. А по ЦСКА... Думаю, что не в Оличе дело, а в СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ, который просто таки захлестнул руководство клуба. Теперь рулят барыги, ставшие банкирами и возомнившие себя небожителями. А эти барыги мало того, что ничего не понимают в футболе, так ещё и по натуре скупердяи. Потому и такая "игра" у армейцев.
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Павелий
1619887957
Бурная реакция Газизова на победу над Спартаком не понравилась футольному Богу. И он оставил Уфу в зоне прямого вылета.
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