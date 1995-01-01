РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА и осталась в зоне вылета, москвичи не победили четвертый раз подряд

Команда физически не готова к весенней стадии чемпионата и большое число травм так-же из-за низкой=физики= по видимости, второй раз подряд тренерский штаб провалил подготовку к весне.
«Уфа» вела в счете против ЦСКА в гостях, но упустила преимущество. У москвичей забил форвард Федор Чалов.
Уфимцы продолжают идти в зоне вылета. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед.
Чалов забил в РПЛ впервые в 2021 году.
ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в РПЛ.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 46), Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич (Чалов, 46), Сигурдссон (Кучаев, 46), Эджуке, Рондон.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Голубев, 46 (Аликин, 90)), Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк (Бизоза, 74), Жамалетдинов (Урунов, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).
Предупреждения: нет – Мрзляк, 64; Голубев, 88; Урунов, 89.