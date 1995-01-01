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    РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА и осталась в зоне вылета, москвичи не победили четвертый раз подряд

    «Уфа» вела в счете против ЦСКА в гостях, но упустила преимущество. У москвичей забил форвард Федор Чалов.

    Уфимцы продолжают идти в зоне вылета. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед.

    Чалов забил в РПЛ впервые в 2021 году.

    ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 46), Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич (Чалов, 46), Сигурдссон (Кучаев, 46), Эджуке, Рондон.

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Голубев, 46 (Аликин, 90)), Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк (Бизоза, 74), Жамалетдинов (Урунов, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).

    Предупреждения: нет – Мрзляк, 64; Голубев, 88; Урунов, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии23
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      Рейтинг: +2401

      zritelx 12 минут назад

      Команда физически не готова к весенней стадии чемпионата и большое число травм так-же из-за низкой=физики= по видимости, второй раз подряд тренерский штаб провалил подготовку к весне.

      0
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      Рейтинг: +14906

      derrik2000 38 минут назад

      В очередной раз убедился в "космическом таланте" Остона Урунова.
      А по ЦСКА...
      Думаю, что не в Оличе дело, а в СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ, который просто таки захлестнул руководство клуба.
      Теперь рулят барыги, ставшие банкирами и возомнившие себя небожителями.
      А эти барыги мало того, что ничего не понимают в футболе, так ещё и по натуре скупердяи.
      Потому и такая "игра" у армейцев.

      1
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      Рейтинг: +7035

      житель СПб 39 минут назад

      Да, действительно больно за ЦСКА.... Теперь он уже вряд ли поучаствует в борьбе за 2 место. Ну и что - Олич? Ведь практически все сомневались в целесообразности этого назначения... Правильно тут пишут - уровень игры от Уфы сегодня не отличался...

      0
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      Рейтинг: +10

      Zloikaksobaka > житель СПб 28 минут назад

      За второе??? После матча с Спартаком не было шансов даже за третье зацепица а после Уфы можно забыть про евро осень.

      0
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      Рейтинг: +1552

      B.G. 44 минуты назад

      Мне не понятно назначение Олича на пост гл.тр.

      2
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      Рейтинг: +10

      Zloikaksobaka > B.G. 33 минуты назад

      Неужели ты думаешь что проблема в тренере,убери Влашича и Фернандеса и это состав на одном уровне с Уфой,Химками,Ахматом. Эту команду даже Гвардиола не спасёт.

      0
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      Рейтинг: +273

      mab1011 > B.G. 30 минут назад

      Это помощник Путина и по совместительству Председатель совета директоров ЦСКА М. Орешкин захотел. В стране уже полный порядок , теперь можно и за ЦСКА взяться...

      0
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      Рейтинг: +2457

      CSKA57 56 минут назад

      Больно смотреть на то, что осталось от некогда успешной команды. Думаю, что вина тут всех - руководства, тренерского состава и футболистов. Однозначно, нужно кардинально все менять.

      5
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      Рейтинг: +2431

      Nerlinger 1 час назад

      ЦСКА сравнялся классом с Уфой !!! Состав надо менять !!!

      4
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      Рейтинг: +428

      Arrow10 > Nerlinger 59 минут назад

      Не только состав , но и руководство клуба в том числе.

      2
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      Рейтинг: +3626

      rash1959 > Nerlinger 41 минуту назад

      состав Уфы?

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      Рейтинг: +6145

      Рубинище 1 час назад

      Слуцкий вот показал, как более именитого соперника, прямого конкурента, дома обыгрывать.

      4
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      Рейтинг: +428

      Arrow10 > Рубинище 56 минут назад

      Кто бы что не думал , но Слуцкий лучший российский тренер в РПЛ.И это он доказал , РУбин вновь стал бороться.Можно только поздравить , что он ваш клуб тренерует , ЦСКА еще кода он не пришел вас тренировать ,Ю надо было палкой гнать Михалыча , и возвращать Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +7035

      житель СПб > Arrow10 50 минут назад

      Ну, скажем, один из лучших.

      0
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      Рейтинг: +1552

      B.G. > Рубинище 43 минуты назад

      С очередной вас победой.

      1
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      Рейтинг: +11855

      Skull_Boy 1 час назад

      ЦСКА в нереальной жопе

      2
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      Рейтинг: +428

      Arrow10 > Skull_Boy 1 час назад

      Согласен , но может даже и лучше , что клуб в таком состоянии не попадет в европу , иначе мне было бы больно смотреть как каие-нибудь вольфсберги и лудогорцы разрывали клуб. Этот сезон нужно забыть и ждать следующий , вот если клуб начнет с такой же игрой след сезон , то тут должны быть вопросы и к Оличу и к руководству и к игрокам.

      1
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      Рейтинг: +2457

      CSKA57 1 час назад

      Очень слабая игра ЦСКА. Что с Влашичем, что без него.

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      Рейтинг: +46997

      portero 1 час назад

      Что-то поведя 1:0 Стукалов затормозил с заменами... начал играть на удержание счёта и еле удержали...

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