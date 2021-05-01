РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА и осталась в зоне вылета, москвичи не победили четвертый раз подряд

«Уфа» вела в счете против ЦСКА в гостях, но упустила преимущество. У москвичей забил форвард Федор Чалов.

Уфимцы продолжают идти в зоне вылета. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед.

Чалов забил в РПЛ впервые в 2021 году.

ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 46), Васин, Дивеев, Карпов, Ахметов, Обляков, Влашич (Чалов, 46), Сигурдссон (Кучаев, 46), Эджуке, Рондон.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе (Голубев, 46 (Аликин, 90)), Никитин, Бауэр, Иванов, Камилов, Милетич, Мрзляк (Бизоза, 74), Жамалетдинов (Урунов, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).

Предупреждения: нет – Мрзляк, 64; Голубев, 88; Урунов, 89.

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