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    Стало известно, почему «Бавария» нацелилась на Компани

    Член совета директоров «Баварии» по спорту Макс Эберль и спортивный директор команды Кристоф Фройнд считают Венсана Компани тренером с большим потенциалом.

    Они полагают, что философия бельгийца, основанная на доминировании, владении мячом и быстром выходе из обороны, идеально подходит мюнхенской команде.

    Компани считается хорошим коммуникатором и тем, кто продвигает молодых футболистов. На это также надеются в «Баварии». Ценится также, что у бельгийца хорошие отношения с игроками.

    • Главный тренер «Бернли» 38-летний Венсан Компани считается главным претендентом на должность главного тренера «Баварии».
    • Предыдущий наставник мюнхенцев Томас Тухель оставил этот пост по окончании сезона.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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