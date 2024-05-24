Стало известно, почему «Бавария» нацелилась на Компани

Член совета директоров «Баварии» по спорту Макс Эберль и спортивный директор команды Кристоф Фройнд считают Венсана Компани тренером с большим потенциалом.

Они полагают, что философия бельгийца, основанная на доминировании, владении мячом и быстром выходе из обороны, идеально подходит мюнхенской команде.

Компани считается хорошим коммуникатором и тем, кто продвигает молодых футболистов. На это также надеются в «Баварии». Ценится также, что у бельгийца хорошие отношения с игроками.