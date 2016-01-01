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    Федотов: «На 86-й минуте в ворота «Уфы» не назначили пенальти»

    Главный судья матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» (1:1) Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей на 86-й минуте. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

    «86-я минута, ЦСКА – «Уфа».

    Казарцев и VAR ошибаются. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Уфы», – написал Федотов.

    • Уфимцы продолжают идти в зоне вылета.
    • У ЦСКА серия из 4 матчей без побед.
    • ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Игоря Федотова

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +482

      SuperNils 5 минут назад

      Да как же надоело это придумывание левых пеналей! Это же не балет, а мужской вид спорта, в конце концов. С ИГРЫ забивать надо. Я бы вообще правила ужесточил, и пенальти назначал только за открытый перелом ноги в штрафной!

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      Рейтинг: +2457

      CSKA57 54 минуты назад

      Мне тоже показалось, что нарушение было. Арбитр вообще не прореагировал.

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