Федотов: «На 86-й минуте в ворота «Уфы» не назначили пенальти»

Главный судья матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» (1:1) Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей на 86-й минуте. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

«86-я минута, ЦСКА – «Уфа».

Казарцев и VAR ошибаются. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Уфы», – написал Федотов.