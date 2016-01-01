Федотов: «На 86-й минуте в ворота «Уфы» не назначили пенальти»

Да как же надоело это придумывание левых пеналей! Это же не балет, а мужской вид спорта, в конце концов. С ИГРЫ забивать надо. Я бы вообще правила ужесточил, и пенальти назначал только за открытый перелом ноги в штрафной!
Главный судья матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» (1:1) Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу москвичей на 86-й минуте. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.
«86-я минута, ЦСКА – «Уфа».
Казарцев и VAR ошибаются. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Уфы», – написал Федотов.
- Уфимцы продолжают идти в зоне вылета.
- У ЦСКА серия из 4 матчей без побед.
- ЦСКА ни разу не проигрывал «Уфе» в РПЛ.