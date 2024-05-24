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    «Барселона» уволила Хави

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил главному тренеру команды Хави, что он не будет руководить «блауграной» в сезоне-2024/25.

    На этой встрече также присутствовали вице-президент клуба по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор Деку, а также помощники Хави – Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.

    «Барселона» хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи.

    В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом тренере», – сказано в заявлении клуба.

    • Хави работал в каталонском клубе с 2021 года.
    • Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испани в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок страны.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1716553686
    Жаль Хави как великого игрока! А может Семака заслать???????))))
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    BarStep
    1716555245
    Барса стала посмешищем и превратилась в позор российского футбола - Спартак Москва… Жаль., очень жаль (здесь только про басков)
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