«Барселона» уволила Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил главному тренеру команды Хави, что он не будет руководить «блауграной» в сезоне-2024/25.
На этой встрече также присутствовали вице-президент клуба по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор Деку, а также помощники Хави – Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.
«Барселона» хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи.
В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом тренере», – сказано в заявлении клуба.
- Хави работал в каталонском клубе с 2021 года.
- Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испани в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок страны.