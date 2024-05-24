«Барселона» уволила Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил главному тренеру команды Хави, что он не будет руководить «блауграной» в сезоне-2024/25.

На этой встрече также присутствовали вице-президент клуба по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор Деку, а также помощники Хави – Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.

«Барселона» хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи.

В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом тренере», – сказано в заявлении клуба.